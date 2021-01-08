Otomobil 8 metre yükseklikteki üst geçitten düştü: 3 yaralı
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Otomobil 8 metre yükseklikteki üst geçitten düştü: 3 yaralı

08.01.2021 20:40 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:51
Otomobil 8 metre yükseklikteki üst geçitten düştü: 3 yaralı

Otomobil 8 metre yükseklikteki üst geçitten düştü: 3 yaralıKAYSERİ'de bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarparak, 8 metre yükseklikteki üst geçitten düştü.

Otomobil 8 metre yükseklikteki üst geçitten düştü: 3 yaralı

KAYSERİ'de bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarparak, 8 metre yükseklikteki üst geçitten düştü. Kazada otomobilde bulunan 3 üniversite öğrencisi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Sümer üst geçidinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Abdulhakim Muhtar Tuka yönetimindeki 38 ZF 115 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen Nazif Enes yönetimindeki 38 DV 933 plakalı otomobile çarpıp, 8 metre yükseklikteki üst geçitten düşerek, yan yattı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis, otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan 2 kişiyi araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan 8 metre yükseklikten düşen otomobildeki 3 kişinin üniversite öğrencisi oldukları, aracı ise kiraladıkları öğrenildi.

Otomobil 8 metre yükseklikteki üst geçitten düştü: 3 yaralı
Otomobil 8 metre yükseklikteki üst geçitten düştü: 3 yaralı
Otomobil 8 metre yükseklikteki üst geçitten düştü: 3 yaralı
Otomobil 8 metre yükseklikteki üst geçitten düştü: 3 yaralı
Otomobil 8 metre yükseklikteki üst geçitten düştü: 3 yaralı
Otomobil 8 metre yükseklikteki üst geçitten düştü: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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