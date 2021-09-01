Otomobil 6 metrelik inşaat çukuruna uçtu
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Otomobil 6 metrelik inşaat çukuruna uçtu

Otomobil 6 metrelik inşaat çukuruna uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, 6 metrelik inşaat temeline uçtu.

Avcılar'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, 6 metrelik inşaat temeline uçtu. Otomobil düştüğü yerde sıkışırken, sürücü ve yanındaki arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Avcılar Denizköşkler Mahallesi Serçe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, H.Ö.'nün hakimiyetinde olan 34 LR 1027 plakalı otomobil, kontrolden çıkınca dönüş sırasında kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yeniden inşa edilen binanın 6 metrelik temeline uçtu. Sürücü H.Ö. ile yanındaki bir kişi kazayı yara almadan atlattı. İki kişi araçtan çıkarak olay yerinden koşup uzaklaştı. İhbar üzerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Kaza hakkında konuşan sürücünün kuzeni Ahmet Kızal, "Dün akşam kardeşim benden arabayı rica etti, abi dedi arabayı biraz turlayabilir miyim? Buradayız. Sokaktan dönüyor, burayı sokak zannediyor, burada güvenlik önlemleri olmadığı için buradan sağ, sağ yapıyor. Tam uca geldiği zaman kurtaramıyor, kayıp düşüyor. Kendisinde bir şey yok, kolunda ufak bir çizik olmuş" diye konuştu.

Gazetecilere açıklama yapan şantiyenin müteahhidi Muhammed Ali Koç, "Burada şantiyemizin önü kapalı, her yerde güvenlik önlemi almıştık. Aydınlatma vardı, sokak lambası da var. Şantiyemizin güvenlik ve aydınlık açısından herhangi bir problemi yoktu. Şu an bu tarafta ürünler yok ama malzeme gelecik diye şantiyenin bu tarafını kaldırdık. Bir iki saatlik bir boşluğumuz kalmıştı. Gençler de kontrolü kaybederek, şantiyeden aşağı yuvarlandılar. Çok şükür can kaybı ve yaralanma olmadı" şeklinde konuştu.

Duvar ile şantiye arasında sıkışan araç, vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Otomobil 6 metrelik inşaat çukuruna uçtu
Otomobil 6 metrelik inşaat çukuruna uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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