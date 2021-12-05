OTOMOBİL 50 METREDEN UÇTU 4 YARALI - Haberler
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OTOMOBİL 50 METREDEN UÇTU 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten ormanlık alana uçan otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten ormanlık alana uçan otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu Sapça mevkiinde meydana geldi. Tugay Yiğit(27) yönetimindeki 16 ALM 259 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu. Otomobil dereye düşmekten ağaçlar sayesinde kurtuldu. Kazada, sürücü Tugay Yiğit, araçta bulunan Şerafettin Yiğit(75), Sadullah Yiğit(62) ve 4 yaşındaki Umut Yiğit yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken, haber verilmesi üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkartılarak kurtarıldı. Yaralanan 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

OTOMOBİL 50 METREDEN UÇTU 4 YARALI

OTOMOBİL 50 METREDEN UÇTU 4 YARALI

OTOMOBİL 50 METREDEN UÇTU 4 YARALI

OTOMOBİL 50 METREDEN UÇTU 4 YARALI

OTOMOBİL 50 METREDEN UÇTU 4 YARALI

OTOMOBİL 50 METREDEN UÇTU 4 YARALI

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