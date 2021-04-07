Otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü 1 yaralıADANA'da şantiye alanını yol sanan sürücü, otomobiliyle 4 metre yükseklikten Büyükşehir Belediyesi'nin şantiyesine düştü.

Otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü 1 yaralı

ADANA'da şantiye alanını yol sanan sürücü, otomobiliyle 4 metre yükseklikten Büyükşehir Belediyesi'nin şantiyesine düştü. Kazada araçtaki bir kişi yaralandı, bir kişi de olay yerinden kaçtı.

Otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü 1 yaralı
Otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü 1 yaralı
Otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü 1 yaralı
Otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ahmet Kural Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Diego Ali Koç Erol Bulut Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 06:54:49. #1.14#
title