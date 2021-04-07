Otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü 1 yaralı
Otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü 1 yaralıADANA'da şantiye alanını yol sanan sürücü, otomobiliyle 4 metre yükseklikten Büyükşehir Belediyesi'nin şantiyesine düştü.
Otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü 1 yaralı
ADANA'da şantiye alanını yol sanan sürücü, otomobiliyle 4 metre yükseklikten Büyükşehir Belediyesi'nin şantiyesine düştü. Kazada araçtaki bir kişi yaralandı, bir kişi de olay yerinden kaçtı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı