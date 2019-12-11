Otomobil 35 metre sürüklenip ağaca çarptı: 1 ölü

11.12.2019 01:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 01:25

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir otomobil, 35 metre sürüklenerek şarampoldeki ağaca çarptı. Kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki genç sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlar Canöz (23) idaresindeki 19 BJ 597 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 35 metre sürüklenerek şarampoldeki ağaca çarptı.



Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Canöz, ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Canöz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA