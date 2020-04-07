Otomobil 30 metreden yuvarlandı: 3 yaralı BURSA'nın Orhangazi ilçesinde virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp araziye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp araziye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Orhangazi ilçesi Kale bölgesine giden yolda meydana geldi. Hürriyet Mahallesi'ne doğru giden O.K.G. (22) yönetimindeki 16 RBP 03 plakalı otomobil, yağmurlu havada hızlı girdiği virajda kontrolden çıktı. Otomobil, yaklaşık 30 metreden araziye yuvarlandı. Ağaçlara takılan otomobilin sürücüsü O.K.G. ile yanındaki arkadaşları B.D. (32) ve F.D. (28) yaralandı. Yaralılar, kendi imkanları ile otomobilden çıkarken, yoldan geçen diğer sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA