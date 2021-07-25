Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü: 2 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü: 2 ağır yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü: 2 ağır yaralıİZMİR'in Balçova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 25 metre yükseklikteki metro inşaatı şaftına düştü.

Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü: 2 ağır yaralı

İZMİR'in Balçova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 25 metre yükseklikteki metro inşaatı şaftına düştü. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından otomobilden çıkarılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, gece yarısı Mithatpaşa Caddesi Konak-Narlıdere istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Pınar K.(35) idaresindeki 35 AFP 011 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce bariyerlere çarptı sonra da yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaatındaki 25 metre yüksekliğinde şafta düştü. İnşaat alanında çalışan işçiler durumu sağlık, itfaiye ve polise bildirdi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerince kurtarma çalışması için bölgeye vinçler getirildi.

2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUÇ GETİRDİ

İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla 25 metre yüksekliğindeki şafta indi. Ekiplerin titiz çalışması sonrası otomobil sürücüsü Pınar K. ve Finlandiya uyruklu olduğu öğrenilen Janek K. (40) şafttan çıkarıldı. İki saatlik çalışmanın ardından yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Pınar K. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Janek K. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavileri süren yaralıların durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, otomobilin sabah saatlerinde şaftın içerisinden çıkarılacağı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇOCUĞUNU TEHLİKEYE ATTI

Kazanın ardından ekiplerin çalışma yaptığı bölgede vatandaşlar üst geçide çıkarak dakikalarca kaza yerindeki çalışmaları izledi. Bir vatandaşın da çocuğunu üst geçidin korkuluklarına oturtarak kazayı seyretmesi dikkat çekti.

Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü: 2 ağır yaralı
Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü: 2 ağır yaralı
Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü: 2 ağır yaralı
Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü: 2 ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kurban Bayramı'nın 8 günlük trafik kazası bilançosu: 46 ölü, 341 yaralı
Kurban Bayramı'nın 8 günlük trafik kazası bilançosu: 46 ölü, 341 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Demir Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Nilgün Belgün Erkan Petekkaya
Spor Balotelli Jimmy Durmaz Mehmet Topal Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü: 2 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 13:58:40. #1.14#

title