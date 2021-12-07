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Otomobil 2 genç kıza çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil 2 genç kıza çarptı: 2 yaralı

Balıkesir'de bir otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişiye çarptı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Balıkesir'de bir otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişiye çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih K. yönetimindeki 16 KB 324 otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişiye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan 2 kişi hafif yaralandı Balıkesir'in Karesi ilçesi Vasıfçınar caddesi üzerinde bulunan Akasyalar kavşağı mevkiinde saat 19.30 sıralarında Fatih K.'nın kullandığı 16 KB 324 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişiye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan 2 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri ulaştı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından tıkanan trafik aracın çekilmesiyle eski haline geri döndü. - BALIKESİR

Otomobil 2 genç kıza çarptı: 2 yaralı

Otomobil 2 genç kıza çarptı: 2 yaralı

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