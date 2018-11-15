Otomobil 15 Yaşındaki Kıza Çarptı: O Anlar Kamerada

Rusya'da karlı yolda gaza basan sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza da kaçınılmaz oldu. Kontrolden çıkan araç, üzerine doğru gelen otomobilden kaçmaya çalışan 15 yaşındaki kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen talihsiz kız yaralandı. Yaralı kız hastaneye kaldırılırken, kaza anı anbean araç kamerasına yansıdı.

(İHA)