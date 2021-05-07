Son dakika haberleri | TOKAT OTOMOBİL 10 METRELİK İSTİNAT DUVARINDAN SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ; KAZA KAMERADA
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Son dakika haberleri | TOKAT OTOMOBİL 10 METRELİK İSTİNAT DUVARINDAN SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ; KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... TOKAT'ta, kontrolden çıkan otomobilin 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından site bahçesine uçmasıyla 2 kişi yaralandı.

TOKAT'ta, kontrolden çıkan otomobilin 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından site bahçesine uçmasıyla 2 kişi yaralandı. Otomobilin düştüğü noktada kimsenin olmaması olası ise faciayı önledi. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında 600 Evler Mahallesi'nde bulunan Sabuncuoğlu Seven Towers Sitesinde yaşandı. Mahallede yaşayan Yasir Güneş'in (22) kullandığı 60 AU 443 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası virajı alamayarak yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından site bahçesine uçtu. Ters dönen araç içerisinde sürücü Yasir Güneş ile yanında bulunan arkadaşı Mustafa Nalçıoğlu (24) hafif yaralandı. Site sakinlerinin yardımıyla araçtan çıkarılan 2 genç olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Kaza anı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazaya tanık olan Batuhan Çevirgen ise, "Biz burada otururken yukarıdan bir fren sesi geldi. Araba sert bir şekilde buradan aşağı düştü. Arabanın düştüğünü görünce de birden zıpladık oradan kaçtık" dedi.

Son dakika haberleri | TOKAT OTOMOBİL 10 METRELİK İSTİNAT DUVARINDAN SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ; KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri | TOKAT OTOMOBİL 10 METRELİK İSTİNAT DUVARINDAN SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ; KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri | TOKAT OTOMOBİL 10 METRELİK İSTİNAT DUVARINDAN SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ; KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri | TOKAT OTOMOBİL 10 METRELİK İSTİNAT DUVARINDAN SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ; KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri | TOKAT OTOMOBİL 10 METRELİK İSTİNAT DUVARINDAN SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ; KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri | TOKAT OTOMOBİL 10 METRELİK İSTİNAT DUVARINDAN SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ; KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri | TOKAT OTOMOBİL 10 METRELİK İSTİNAT DUVARINDAN SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ; KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri | TOKAT OTOMOBİL 10 METRELİK İSTİNAT DUVARINDAN SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ; KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri | TOKAT OTOMOBİL 10 METRELİK İSTİNAT DUVARINDAN SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ; KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri | TOKAT OTOMOBİL 10 METRELİK İSTİNAT DUVARINDAN SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ; KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri | TOKAT OTOMOBİL 10 METRELİK İSTİNAT DUVARINDAN SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ; KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri | TOKAT OTOMOBİL 10 METRELİK İSTİNAT DUVARINDAN SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ; KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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