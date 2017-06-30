Otomobil 10 metreden uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı



ZONGULDAK - Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Radartepe mevkisinde meydana geldi. Kenan E. idaresindeki VIE AT 237 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metreden uçuruma yuvarlandı. Yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobil, ağaca takılarak durabildi. Almanya'dan gelen Kenan E. ve yeğeni Tuğçe E.'nin Zonguldak'ta evrak işlerini halledip Radartepe'ye geldikleri sırasında kaza yaptıkları öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri kazaya müdahale etti. İlk olarak araçtan sürücü Kenan E. çıkartıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Aracın sağ tarafında bulunan Tuğçe E., AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartılarak sedyeye alındı. Genç kız ambulansa taşındığı sırada yakınları gözyaşı döktü. Tuğçe E., ambulansla BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Uçuruma yuvarlanan otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.