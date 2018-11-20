Otomatik Katılım Sistemi'ne Allianz'la Dahil Olan Firmaya İndirimli Tss Fırsatı

Allianz, Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) kendi bünyesinde dahil olan firmalara grup tamamlayıcı sağlık sigortasında (TSS) indirim sunuyor. Yıl sonuna kadar geçerli kampanya kapsamında ilk defa grup tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü satın alacak firmalar, çalışan sayısına göre yüzde 25'e varan indirimden faydalanabilecek.

Allianz açıklamasına göre, Allianz bünyesinde Otomatik Katılım Sistemi'ne dahil olan firmalar avantajlı fiyatlarla grup tamamlayıcı sağlık sigortası satın alabiliyor. 31 Aralık'a kadar geçerli olacak kampanyadan, 2017-2018 yıllarında OKS'ye Allianz aracılığıyla dahil olan tüm firmalar da yararlanabilecek. Kampanya kapsamında ilk defa Grup TSS ürünü satın alacak firmalara, çalışan sayısına bağlı olarak yüzde 25'e varan indirim fırsatı sunulacak.

- Uygun fiyata özel sağlık sigortası konforu

Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK ve TSS anlaşması olan özel sağlık kurumlarında sadece SGK katkı payını ödeyerek sağlık hizmeti alma olanağı sunuyor. Ayakta ve yatarak tedavi teminatı içeren TSS, poliçe özel şartları dahilinde SGK'dan onay alınan tüm işlemler için kullanılabiliyor.

Uygun fiyata özel sağlık sigortası konforu yaşatan Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'ndan, Allianz ile OKS'ye giriş yapmış 65 yaş altındaki tüm grup tamamlayıcı sağlık sigortalıları faydalanabiliyor.

- Ömür boyu yenileme garantisi

Üç yıllık kesintisiz sigortalı olunması ve hasar prim oranı yüzde 75'in altında kalmış kişilere ömür boyu yenileme garantisi veren Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, yatarak tedavi, suni uzuv ve tıbbi malzeme teminatları sunuyor.

Ayakta tedavi ve 12 ay bekleme süresini doldurmak koşuluyla doğum teminatının da isteğe bağlı olarak poliçeye eklenebildiği Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'ndan yeni doğan bebekler de tıbbi risk değerlendirmesi sonrasında doğum tarihinden itibaren poliçe kapsamına alınabiliyor.

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile müşteriler anlaşmalı sağlık kurumu ağını kendileri seçebiliyorlar. Turuncu Network ile SGK ile her branşta anlaşmalı olan kurumlardan hizmet olanağı sunulurken, Turuncu Plus Network'ü seçenler daha kapsamlı bir ağdan faydalanabiliyorlar.