Otomatik Katılım'da BES'ten çıkanlar yeniden katılabilecek

- Otomatik BES'te sistemden çıkan çalışanların yeniden sisteme katılabilmesi ile ilgili başlatılan çalışma kapsamında, Otomatik Katılım sözleşmesini sonlandıran çalışanların, yeniden kendi isteğiyle sisteme katılmasına ilişkin düzenleme 30 Haziran'da devreye girdi.BES ve OKS ile ilgili değerlendirmelerde bulunan NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Kerem Özdağ, kişilerin uzun vadeli tasarruf yapma alışkanlıklarının düşüklüğü ve zaman zaman sistemi kısa dönemli tasarruf olarak görme eğilimleri nedeniyle sistemin olumsuz etkilendiğine dikkat çekti ve ekledi:"Sistem çok şeffaf. Bu kapsamda hizmet veren emeklilik şirketlerinin sermaye yapıları da oldukça güçlü. Sistemde katılımcıların ödedikleri katkı payları emeklilik fonlarında yatırıma yönlendirildikten sonra Takasbank'ta saklanıyor. Son derece sağlam bir sistemden söz ediyoruz."Özdağ, yatırımların emeklilik fonları aracılığıyla gerçekleştiği BES'te nakit, vadeli ve vadesiz mevduat, çeşitli borçlanma araçları, hisse senetleri, kıymetli madenler, gayrimenkule dayalı varlıklar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, borsa işlemleri, yatırım fonu katılma belgeleri gibi farklı yatırım araçları bulunduğuna dikkat çekti.Türkiye'de mevcut emeklilik fonlarının yatırım portföyüne bakıldığında kısa ve orta vadeli likit, sabit getirili fonların çoğunlukla tercih edildiğini kaydeden Kerem Özdağ, "Devlet katkısının fon tercihlerini ise Hazine ve Maliye Bakanlığı belirliyor. Tasarrufların en çok Türk lirası olarak biriktirildiği sistemde altının önemli bir yeri bulunuyor" dedi.BES Katılımcı Sayısı : 6,806,192BES Fonu Birikimi : 86,049,800,000 TLBES Devlet Katkısı : 13,036,800,000 TLOKS Katılımcı Sayısı: 5,070,942OKS Fon Birikimi : 6,320,100,000 TLOKS Devlet Katkısı : 5,114,600,000 TLİşveren Sayısı : 202,529

En fazla BES katilimcisinin olduğu ilk 10 il:

(%)

İstanbul 27.92

Ankara 9.10

İzmir 6.93

Antalya 4.18

Bursa 3.98

Kocaeli 2.60

Adana 2.52

İçel 2.11

Muğla 1.98

Konya 1.97

Kaynak: DHA

- İstanbul