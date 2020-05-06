"Otomatik deşifre programına ilgi yüzde 40 arttı"

Koronavirüs pandemi döneminde evden çalışma sistemine geçilmesi sonucunda dijital ortam görüşmelerinin sayısında artış yaşandı.

Koronavirüs pandemi döneminde evden çalışma sistemine geçilmesi sonucunda dijital ortam görüşmelerinin sayısında artış yaşandı. Yaşanan artış hızıyla birlikte yapılan görüşmelerdeki ses kayıtlarının deşifresi (yazıya dökülmesi) işlemini kolaylaştıran programlar biri olan voicedocs.com'un kurucusu Rauf Fetullayev otomatik deşifreyi anlattı.

Türkiye'nin birçok kurumu homeoffice (evden çalışma) sistemine geçerek çalışanlarının koronavirüs sebebiyle evlerinde daha güvenli şartlarda çalışmasını amaçlıyor. Evden çalışma yöntemine geçilmesiyle, tüm toplantılar artık online sistemler üzerinden yapılıyor.

"OTOMATİK DEŞİFRE PROGRAMI HEM İŞGÜCÜ HEM ZAMAN TASARRUFU SAĞLIYOR"

Toplantılar sırasında kaydedilen ses kayıtlarını daha sonrasında yazıya dökmek için deşifre programlarına ilgi arttı. Görüşme ses kayıtlarının otomatik deşifre edilmesi servislerine ilgi gösterenlerin uzaktan çalışanlar, toplantıları dijital ortama taşıyan kurumlar ve uzaktan eğitim alan öğrenciler olduğu tespit edildi.Toplantı sırasında kaydedilen 1 saatlik sesin yazıya dökülmesi uzun zaman alabiliyor, otomatik deşifre programlarını tercih eden kurumlar ses kayıtlarını yükledikleri sistem sayesinde hem işgücü hem de zaman tasarrufu sağlıyor. Otomatik deşifre hizmeti olan voicedocs.com kurucularından Rauf Fetullayev, "Pandemi döneminde kaydolan kullanıcıların sayısında yüzde 40 artış yaşandı. Birçok üniversite araştırma projeleri, belediye, vakıf, baro ve şirket toplantılarında otomatik deşifre hizmetinin gittikçe daha sık kullanılıyor. Teknolojinin sesi tanıma doğruluğunun daha da gelişmesi ile bu yaygınlaşmanın artmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA