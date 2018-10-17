Otomat faresi önce kameralara sonra polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bulunan kart dolum otomatlarında 26 günde toplam 12 ayrı hırsızlık yapan şahıs, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi

Gaziantep'in çeşitli bölgelerindeki kart otomatik dolum cihazlarında 21 Temmuz 2018 ve 16 Eylül 2018 tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarında ise elindeki levye ile otomatik dolum cihazını açan ve para kasasını alan şahsın eşgalini belirlen ekipler, yaptığı çalışmalarda otomat faresinin kimliğini belirledi. Şahsın H.H.B olduğunu tespit eden ekipler, yaptığı operasyonla şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan H.H.B., yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.