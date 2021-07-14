Otokoç'tan yola çıkacaklar için konfor ve güvenlik önerileri
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Otokoç'tan yola çıkacaklar için konfor ve güvenlik önerileri

Otokoç'tan yola çıkacaklar için konfor ve güvenlik önerileri
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Kurban Bayramı ve yaz tatili için seyahat edeceklerin, yola çıkmadan önce motor, fren ve lastik kontrollerini mutlaka yaptırması gerektiği bildirildi.

Kurban Bayramı ve yaz tatili için seyahat edeceklerin, yola çıkmadan önce motor, fren ve lastik kontrollerini mutlaka yaptırması gerektiği bildirildi.

Otokoç, tatilde araçla yola çıkmayı düşünenler için dikkat edilmesi gereken etkili ve kolay uygulanabilir bakım noktalarını paylaştı.

Açıklamaya göre, uzun yola çıkmadan önce motora bakılması gerekiyor. Motor yağı tam, soğutma suyu eksiksiz olmalı. Seyahat edilecek bölgedeki mevsim ve hava koşulları gerektiriyorsa antifriz eklenmeli, cam suyu da kontrol edilmeli. Frenlerin sağlıklı olduğundan emin olunmalı, fren gücünde azalma varsa ya da balatalardan ses geliyorsa frenlere baktırılmalı. Rot balans ayarına dikkat edilmeli.

Uzun yola çıkmadan önce lastiklerin diş derinliği ve lastiklerde hasar olup olmadığı kontrol ettirilmeli, lastik basıncı için gerekiyorsa yetkili servise gidilmeli. Düşük ya da yüksek lastik basıncı aracın yol tutuşunu ve fren performansını doğrudan etkiliyor.

Motor yağı da uzun yol için büyük önem arz ediyor. Yola çıkmadan önce araçta bir yağ sızıntısı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli.

Belirli aralıklarla mola verilmeli

Açıklamada, yolculuk konforunu artıracak şu öneriler yer aldı:

"Yol boyunca belirli aralıklarla mola vererek hareket etmek ve kasları esnetmek hem kan dolaşımını rahatlatmak hem de yolculuk sonrası kas ağrılarını azaltmak için birebirdir. İhtiyaç molaları ve yol üzeri alışverişler için mutlaka bozuk para bulundurulmalı. Tüm yolcuların ortak zevklerine göre hazırlanacak çalma listeleri yolculuğu daha keyifli hale getirecektir.

İstenmeyen durumlarda hazırlıklı olmak daima önemlidir. Gerekli ilaç ve ilk yardım malzemelerine araçta kolay erişilebildiğinden emin olunmalı. Küçük çocukla seyahat ediliyorsa mide bulantısı tatsız hale getirebilir. Naneli şekerler ve sıvı geçirmeyen poşetler bulundurulmalı. Uzun yol için güneş gözlüğü veya sürücü gözlükleri kullanılmalı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Perakendeden Sorumlu Otokoç Direktörü Tanıl Akçaoğlu, araçlarıyla yola çıkacakların hem konforlu bir yolculuk hem de kendilerinin ve başkalarının güvenliği için gerekli kontrolleri yapmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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