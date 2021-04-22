Otokoç 2. El, satın alma hizmetini devreye aldı
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Otokoç 2. El, satın alma hizmetini devreye aldı

Otokoç 2. El, satın alma hizmetini devreye aldı
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Otokoç Otomotiv çatısı altında çözüm sağlayan Otokoç 2. El, satın alma hizmetini devreye aldı.

Otokoç Otomotiv çatısı altında çözüm sağlayan Otokoç 2. El, satın alma hizmetini devreye aldı.

Otokoç 2. El açıklamasına göre, araçları; yaşına, modeline ve hasar durumuna göre değerlendirildikten sonra Otokoç 2. El internet sitesinde ya da şubelerinde fiyatlandırılan müşteriler, satış işlemlerini herhangi bir sürpriz veya istenmeyen tecrübe yaşamadan anında ve nakit olarak gerçekleştirebiliyor.

Satın alma hizmetiyle ilgili ayrıntılı bilgi ve değerlendirme için müşterilerin Otokoç Otomotiv çatısı altında hizmet veren Otokoç 2. el showroomları, Otokoç/Birmot şubeleri veya Otokoç 2. El internet sitesine ulaşmaları yeterli oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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