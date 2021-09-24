'Otokoç 2. El', aracını satmak isteyenlere değerinde nakit ödeme sunuyor - Haberler
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"Otokoç 2. El", aracını satmak isteyenlere değerinde nakit ödeme sunuyor

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Otokoç 2. El'in satın alma hizmetiyle müşteriler araçlarını Otokoç Otomotiv güvencesiyle, değerine ve anında nakit avantajıyla satma imkanına kavuşuyor.

Otokoç 2. El'in satın alma hizmetiyle müşteriler araçlarını Otokoç Otomotiv güvencesiyle, değerine ve anında nakit avantajıyla satma imkanına kavuşuyor.

Otokoç 2. El'den yapılan açıklamaya göre, Otokoç 2. El, anında nakit ile araç satın alma hizmetiyle müşterilere araçlarını güvenli koşullarda ve zamandan tasarruf ederek satma fırsatı sunuyor.

Otokoç 2. El internet sitesinde araçları yaşına, modeline, donanımına ve hasar durumuna göre değerlendirilip istedikleri şubeden ekspertiz randevusu alıp detaylı incelendikten sonra Otokoç 2. El internet sitesinde ya da şubelerinde fiyatlandırılan müşteriler, böylelikle satış işlemlerini herhangi bir sürpriz veya istenmeyen tecrübe yaşamadan, Otokoç 2. El güvencesiyle anında ve nakit olarak gerçekleştirebiliyor.

Ülke çapında 25 lokasyonda hizmet veren Otokoç 2. El, en iyi nakit araç alımı uygulaması ile aracını satmak isteyenlere hızlı ve kurumsal çözüm noktası olmayı sürdürürken, güvenilir sigorta hizmetleri, ücretsiz ekspertiz raporu, hızlı alım süreci işlemleri dahil ihtiyacı karşılayan ve dijitalleşen hizmetleriyle öne çıkıyor.

Satın alma hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi ve değerlendirme için müşterilerin Otokoç Otomotiv çatısı altında hizmet veren Otokoç 2. El showroomları veya Otokoç 2. El web sitesine erişmeleri yeterli oluyor.

Otokoç 2. El, Türkiye'de kurumsal ikinci el araç satışında başı çekiyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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