Otokar ve Milrem Robotics'ten insansız ve robotik sistemlerin geliştirilmesi için iş birliği

Otokar, insansız ve uzaktan komutalı kara sistemlerinin geliştirilmesi konusunda Milrem Robotics şirketiyle Londra'daki DSEI 2021 fuarında bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Otokar açıklamasına göre, anlaşma çerçevesinde, Otokar ve Avrupa'nın önde gelen robotik ve otonom sistem geliştiricisi Milrem Robotics, askeri araçların insansız ve robotik operasyonları için otonom geliştirme ve uygulamalarına yönelik bilgi birikimlerini ve kaynaklarını birleştirecek. Her iki şirketin mevcut ürün ailelerini kapsayacak bu iş birliği sayesinde akıllı fonksiyonlar, şifreleme ve güvenlik özelliklerinin yanı sıra çevresel farkındalık ve hibrit uygulamaların da ortaya çıkması sağlanacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, " Türkiye'nin öncü kara sistemleri şirketi Otokar, modern orduların ve güvenlik güçlerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kara sistemlerinde yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Kullanıcılarımızın farklı ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alıyor ve müşteri odaklı çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda Milrem Robotics ile iş birliğimizi duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Otokar'ın sahada kanıtlanmış bilgi birikiminin ve zırhlı araçlardaki üstün Ar-Ge, mühendislik ve test kabiliyetlerinin Milrem Robotics'in otonom, yapay zeka ve uzaktan komuta konularındaki uzmanlık ve deneyimiyle birleşmesi neticesinde insansız ve uzaktan komutalı kara sistemleri alanında önemli gelişmelere imza atacağımıza inandığını belirten Görgüç, "Bu iş birliği, mevcut ürün ailemize ilave olarak Otokar'ın insansız kara araçları segmentini oluşturma yolunda bir adım daha ileri gitmemizi sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Milrem Robotics Üst Yöneticisi (CEO) Kuldar Vaarsi ise iş birliğine ilişkin şunları kaydetti:

"Gelecekte, muharebe sahasının iyi işleyen bir entegre sisteme sorunsuz şekilde bağlanan insanlı ve insansız araçlardan oluşacağını ön görüyoruz. Otonom ve robotik sistemlerin yanı sıra insanlı kara sistemleri konusunda da lider teknoloji sağlayıcısı ve sistem üreticisi olan Milrem Robotics ile güçlü ve yenilikçi kara sistemleri üreticisi Otokar'ın bilgi birikimi ve deneyimlerinin bir araya gelmesi, kullanıcılarımıza kara sistemleri alanında yeni kabiliyetler sunmamızı sağlayacak."