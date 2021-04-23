Otokar ilk çeyrekte cirosunu yüzde 91 artırdı

Salgının etkilerine rağmen 2020 yılında ihracat anlaşmalarına imza atan Otokar, ilk çeyrekte cirosunu yüzde 91 artırarak 877 milyon TL'lik ciro elde etti.

Salgının etkilerine rağmen 2020 yılında ihracat anlaşmalarına imza atan Otokar, ilk çeyrekte cirosunu yüzde 91 artırarak 877 milyon TL'lik ciro elde etti.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 2021 ilk üç aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamaya göre, global bir oyuncu olma hedefine ulaşmak için yoluna devam eden Otokar, ilk çeyrekte ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 69 milyon dolar seviyesine çıkararak yüzde 44 artırdı. Net karını ise 107 milyon TL seviyesine yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, salgının etkilerine rağmen global bir marka olma hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Görgüç, "Pandeminin başladığı günden bu yana çalışanlarımızın sağlığını korumak, işimizin devamlılığını sağlamak, salgının etkisini azaltmak ve yayılmasını engellemek için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bu zorlu süreçte iş ortaklarımızın daima yanında olmayı ve kullanıcılarımızla iletişimimizi sürdürmeyi ihmal etmedik; tüm koşullara rağmen yeni anlaşmalara imza attık. Güvenli üretim uygulamalarımız ve zamanında alınan önlemler sayesinde üretimde aksamalar yaşamadan, aldığımız siparişlerin teslimatlarına odaklandık. Bu gelişmeler sonucunda önceki yılın aynı dönemine kıyasla ilk çeyrekte yüzde 91'lik artışla 877 milyon TL ciro elde ettik, net karımızı ise 107 milyon TL seviyesine yükselttik." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk çeyreğinde üretim adetlerini de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artırdıklarını belirten Serdar Görgüç, iç pazar ve ihracat çalışmalarıyla ilgili olarak, "12 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markasıyız. Geçen yıl iç pazardaki en büyük otobüs alım ihalesini kazandık ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT'a otobüs teslimatlarına başladık. İptal edilen fuarlar ve seyahat engellerine rağmen hedef pazarlarımızla iletişimimizi ve ilişkilerimizi sürdürdük. Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını doğru yorumlayıp özel çözümler sunmaya devam ettik. Araçlarımızda uyguladığımız yenilikçi çözümlerimiz ve yaklaşımımızla ihracat başarılarımıza yenilerini ekledik ve ilk çeyrekte ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artırarak 69 milyon dolar düzeyine çıkardık." açıklamasını yaptı.

Görgüç, bu zor dönemde Otokar'ı başarılı iş sonuçlarına ulaştırmada en büyük gücünün ve en kıymetli sermayesinin çalışanları olduğunu ifade ederek, gelecek dönemde ticari araçlarda yurt içindeki güçlü pazar pozisyonunu koruyarak ihracata odaklanmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak