Otokar ilk 6 ayda 1,9 milyar TL ciro elde etti

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, yılın ilk yarısını 1,9 milyar TL'lik ciro ile kapattı.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, yılın ilk yarısını 1,9 milyar TL'lik ciro ile kapattı.

Şirket açıklamasına göre, Otokar, 2021 yılı ilk 6 aylık sonuçlarını açıkladı. Global bir oyuncu olma hedefinde ilerleyen Otokar, salgının etkilerine rağmen büyümesini sürdürdü.

Fikri mülkiyet hakları kendine ait ürünleriyle 5 kıtada 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren Otokar, ticari ve savunma sanayiindeki araç teslimatlarıyla 2021'in ilk yarısında cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artırdı. Yılın ilk yarısını 1,9 milyar TL'lik ciro ile kapatan şirket, ihracatını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 büyüttü. Otokar'ın ilk 6 aydaki ihracatı 152 milyon dolar ve net karı 396,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, güvenli üretim uygulamalarıyla faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdüren Otokar'ın ulaştığı sonuçlardan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Ticari ve askeri araçta geniş ürün gamımız, teknolojimiz, tasarım kabiliyetimiz ve müşteri ihtiyaçlarına uygun geliştirdiğimiz çözümlerle yurt içinde ve dışında her geçen dönem daha fazla tercih ediliyoruz. Yenilikçi ürün gamımız ve satış sonrası hizmetlerimizle başarılarımıza yenilerini ekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Otokar, sürdürülebilir büyümesine devam etti"

Dünya markası olma hedefiyle küresel çapta önemli başarılara imza atan Otokar'ın salgın koşullarına rağmen güvenli üretim uygulamalarıyla faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütüp sürdürülebilir büyümesine devam ettiğini aktaran Görgüç, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz bu zor dönemde çalışanlarımızın kıymetli emekleriyle yılın ilk altı ayında iyi bir performans elde ettik. Mühendislik kabiliyetimiz, yetkin insan kaynağımız, geniş ürün gamımız, müşteri ihtiyaçlarına uygun geliştirdiğimiz çözümler, güçlü satış ağı ve satış sonrası hizmetlerimiz ile Türkiye'de ve dünyanın 60'ı aşkın ülkesinde takdir topluyor, satışlarımızı artırıyoruz. Geride bıraktığımız 6 ayda İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'nden aldığımız 364 adetlik otobüs siparişimizi tamamladık, yurt dışından aldığımız askeri araç siparişlerimizin teslimatları devam etti.

Şehir içi toplu ulaşımda, turizm sektöründe, lojistik alanında teslimatlarımızı sürdürdük. Askeri araçlarımız dost ve müttefik ülkelerde takdir toplamaya devam etti. Türkiye'nin yanı sıra ihracat pazarlarında da tercih edilen aracımız COBRA II'nin mayına karşı korumalı aracı COBRA II MRAP'ı geliştirip ürün ailemize ekledik. Türkiye'nin otonom otobüsünün testlerini tamamladık."

"Araçlarımız dünyanın dört bir yanında milyonlarca yolcuya hizmet veriyor"

Görgüç, son 10 yılda cirosunun yüzde 8'ini Ar-Ge faaliyetlerine ayırarak bu alanda 1,3 milyar TL'lik harcama gerçekleştiren Otokar'ın, geniş ürün gamıyla faaliyet gösterdiği segmentlerde Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası unvanını koruduğunu ifade etti.

Görgüç, "Kendi teknolojimiz, mühendislerimizin tasarladığı araçlar, uygulamalarımız ve müşterilerimizin isteklerine uygun geliştirdiğimiz ticari araçlarımız ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca yolcuya hizmet veriyor. Önümüzdeki süreçte iç pazardaki Ankara EGO Genel Müdürlüğü başta olmak üzere yeni siparişlerimiz ile liderliğimizi korumak için çalışmaya devam edecek; ihracat pazarlarında büyümemizi sürdüreceğiz.

Günümüz ve gelecek tehditlerine yönelik geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz savunma sanayiindeki ürünlerimiz ile de sektörümüze öncülük etmeye devam ediyoruz. Başta ordumuz, güvenlik güçlerimiz olmak üzere 50'den fazla kullanıcımıza en iyi ürün ve hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Hem ticari hem de savunma sanayiinde ilklerin öncüsü konumunda olan Otokar'ın dünya markası olması için emin adımlarla ilerliyor, önümüzdeki süreçte ülkemize daha fazla katma değer yaratmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık