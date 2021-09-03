Otokar, enerji verimliliği çalışmalarıyla 300 ton sera gazı emisyonunu önledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otokar, enerji verimliliği çalışmalarıyla 300 ton sera gazı emisyonunu önledi

Otokar, enerji verimliliği çalışmalarıyla 300 ton sera gazı emisyonunu önledi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Ekonomi

Otokar, geçen yıl sürdürülebilirlik performansını artırmaya yönelik çalışmalar ve hayata geçirilen projelerle 150 bin 500 metreküp atık suyu geri dönüştürerek üretime kazandırırken, 1.526 GJ enerji tasarrufu ve sera gazı emisyonlarında 300 ton CO2e azaltım gerçekleştirdi.

Otokar, geçen yıl sürdürülebilirlik performansını artırmaya yönelik çalışmalar ve hayata geçirilen projelerle 150 bin 500 metreküp atık suyu geri dönüştürerek üretime kazandırırken, 1.526 GJ enerji tasarrufu ve sera gazı emisyonlarında 300 ton CO2e azaltım gerçekleştirdi.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik raporunun 8'incisini yayımlayan şirket, çevreci ve yenilikçi ürünleriyle gelecek nesillerin yaşam standartlarının geliştirilmesi için teknoloji ve dijitalleşmenin itici gücünden yararlanarak öncü işleri hayata geçiriyor.

Şirket, geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda yeni donanım ve uygulamaların geliştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Son 10 yıl içinde cirosunun ortalama yüzde 8'ini Ar-Ge faaliyetlerine ayıran, 2020 yılında bu alanda 202 milyon lira Ar-Ge harcaması gerçekleştiren şirketin, 10 yıl içinde yaptığı Ar-Ge harcaması ise toplam 1,3 milyar lirayı aştı.

Salgın döneminde de sürdürülebilirlik çalışmaları devam etti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdür Serdar Görgüç, şirketin iş stratejilerini küresel bir oyuncu olma yolunda hayata geçirmekle kalmayıp çevresel etkiyi azaltma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını da artırdığını belirterek, "Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 sürecinde öncelikle çalışanlarımızın sağlığını korumak ve faaliyetlerimizin devamlılığını sağlamak adına tüm tedbirleri hızlıca alıp, çalışanlarımızın özverili emekleriyle iş başarımızı korumayı başardık. Pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen dönem içinde sürdürülebilirlik çalışmalarımızı aynı ciddiyetle sürdürdük." ifadesini kullandı.

Arifiye'de 552 bin metrekare alana yayılı fabrikada sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetlerin sonuçlarına da değinen Görgüç, şu bilgileri paylaştı:

"Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu sürece katkı veren başta çalışanlarımız, tedarikçi ve iş ortaklarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Geçtiğimiz yıl sürdürülebilirlik performansımızı artırmaya yönelik istikrarlı çalışmalarımız ve hayata geçirdiğimiz projelerle 150 bin 500 metreküp atık suyu geri dönüştürerek üretime geri kazandırdık. Enerji verimliliği çalışmalarıyla 1.526 GJ enerji tasarrufu, sera gazı emisyonlarında ise 300 ton CO2e azaltım elde ettik."

Görgüç, çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim çalışmalarının salgın döneminde de sürdüğünü vurgulayarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık ve bilginin pekiştirilmesi amacıyla da eğitimler düzenlendiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Emine Erdoğan Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Münir Özkul Haluk Levent Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Ali Koç Salih Uçan Umut Meraş Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Otokar, enerji verimliliği çalışmalarıyla 300 ton sera gazı emisyonunu önledi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 14:43:49. #1.16#

title