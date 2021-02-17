Otokar'dan yeni yılda araçları değiştirecek kampanya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otokar'dan yeni yılda araçları değiştirecek kampanya

17.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:25
Otokar'dan yeni yılda araçları değiştirecek kampanya

Otokar, yeni yılda Sultan küçük otobüs ve Atlas kamyon almak isteyenleri cazip fiyat ve ödeme imkanlarıyla araç sahibi yapacak.

Otokar, yeni yılda Sultan küçük otobüs ve Atlas kamyon almak isteyenleri cazip fiyat ve ödeme imkanlarıyla araç sahibi yapacak.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, yaygın satış ve servis ağına sahip Otokar, küçük otobüs veya hafif kamyon almak isteyen müşterilerini cazip ödeme koşullarıyla buluşturuyor.

Yeni kampanya kapsamında, turizm, personel ve servis taşımacılığının en çok satan aracı Sultan'ın Sultan S, Sultan Comfort, Sultan Maxi ve Sultan Mega modellerine 150 bin TL'ye kadar 24 ay, aylık yüzde 0,95 faiz oranlarından başlayarak sahip olunabilecek.

Tasarımı, yüksek torku, güçlü motoru ve "üstün" standartlarıyla sektörde büyük beğeni toplayan Otokar Atlas kamyonlar ise düzenlenen kampanya kapsamında 100 bin TL'ye 24 ay, aylık yüzde 0,95 faiz oranlarından başlayan fırsatlarla satışa sunuluyor.

Cazip fiyat ve ödeme koşullarının yer aldığı kampanya kapsamındaki araçlar, Türkiye genelindeki Otokar yetkili satıcılarında detaylıca incelenebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Özlem Zengin Kadir Topbaş Devlet Bahçeli
Magazin Emel Sayın Hande Erçel Emina Jahovic Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ersun Yanal Osman Özköylü Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otokar'dan yeni yılda araçları değiştirecek kampanya - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 11:28:36. #1.15#
title