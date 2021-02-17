Otokar'dan yeni yılda araçları değiştirecek kampanya

Otokar, yeni yılda Sultan küçük otobüs ve Atlas kamyon almak isteyenleri cazip fiyat ve ödeme imkanlarıyla araç sahibi yapacak.

Otokar, yeni yılda Sultan küçük otobüs ve Atlas kamyon almak isteyenleri cazip fiyat ve ödeme imkanlarıyla araç sahibi yapacak.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, yaygın satış ve servis ağına sahip Otokar, küçük otobüs veya hafif kamyon almak isteyen müşterilerini cazip ödeme koşullarıyla buluşturuyor.

Yeni kampanya kapsamında, turizm, personel ve servis taşımacılığının en çok satan aracı Sultan'ın Sultan S, Sultan Comfort, Sultan Maxi ve Sultan Mega modellerine 150 bin TL'ye kadar 24 ay, aylık yüzde 0,95 faiz oranlarından başlayarak sahip olunabilecek.

Tasarımı, yüksek torku, güçlü motoru ve "üstün" standartlarıyla sektörde büyük beğeni toplayan Otokar Atlas kamyonlar ise düzenlenen kampanya kapsamında 100 bin TL'ye 24 ay, aylık yüzde 0,95 faiz oranlarından başlayan fırsatlarla satışa sunuluyor.

Cazip fiyat ve ödeme koşullarının yer aldığı kampanya kapsamındaki araçlar, Türkiye genelindeki Otokar yetkili satıcılarında detaylıca incelenebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu