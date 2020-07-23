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Otokar'dan Malta'ya 50 adetlik otobüs ihracatı

Otokar, Malta'dan aldığı 5'inci siparişini tamamladı ve 50 adet sağdan direksiyonlu Kent şehir içi otobüsü teslim etti.

Otokar'dan Malta'ya 50 adetlik otobüs ihracatı
23.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:44

Otokar, Malta'dan aldığı 5'inci siparişini tamamladı ve 50 adet sağdan direksiyonlu Kent şehir içi otobüsü teslim etti.

Otokar açıklamasına göre, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, modern toplu taşıma araçları ile ihracatını artırmaya devam ediyor.

Dünyanın 50'yi aşkın ülkesinde 35 binden fazla otobüsü ile milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkanı sunan Otokar, siparişini aldığı 50 adetlik sağdan direksiyonlu Kent otobüsünü Malta'ya teslim etti.

Gerçekleşen teslimatla birlikte Otokar'ın Malta caddelerindeki toplam otobüs sayısı 300'e yaklaştı.

Gerçekleştirilen teslimat törenine Malta Başbakanı Robert Abela, Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ian Borg ve Malta Public Transport (Malta Toplu Taşıma) Yönetim Kurulu Başkanı Felipe Cosmen katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malta Public Transport (Malta Toplu Taşıma) Yönetim Kurulu Başkanı Felipe Cosmen, yaş ortalaması 4 olan Malta'nın toplu taşıma filosunun Avrupa'nın birçok ülkesine kıyasla öne çıktığını, son yıllarda gerçekleştirilen dönüşüm çalışmalarının, ülke ekonomisine ve sürdürülebilirliğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirterek, eski otobüslerin aşamalı olarak görevden kaldırıldığını ve bu alandaki hizmet kalitesine yatırım yapmaya, standartları yükseltmeye devam ettiklerini ifade etti.

Malta Başbakanı Robert Abela da yeni ve modern otobüslere yapılan sürekli yatırım sayesinde toplu taşımacılığın son yıllarda bir sıçrama yaptığını aktararak, toplu taşıma sistemine olan güvenin yeniden sağlandığını belirtti.

Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ian Borg ise Malta Public Transport (Malta Toplu Taşıma) tarafından yapılan yatırıma övgüde bulunarak Malta'daki otobüs filosunun Avrupa'daki en yeni ve çevre dostu olanların arasında yer aldığını kaydetti.

Gelirinin büyük bir bölümünü turizmden elde eden Malta için özel olarak üretilen 12 metrelik sağdan direksiyonlu Kent otobüsü, basamaksız alçak giriş tabanı, geniş iç hacmi ile yolculara konfor sunuyor.

İç ve dış modern görüntüsü, çevreci Euro 6 motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra ekonomik olmasıyla da öne çıkan çıkan Kent, düşük işletme giderleriyle de kullanıcısına kazandırıyor.

Güçlü kliması ile her mevsim ferah yolculuk vadeden Kent, ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunuyor.

Kaynak: AA

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