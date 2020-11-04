Otokar'dan 25 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Otokar'dan 25 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

04.11.2020 09:55 | Son Güncelleme: 04.11.2020 09:58
Otokar'dan 25 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ, bir Afrika ülkesi ile 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan yaklaşık 25 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ, bir Afrika ülkesi ile 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan yaklaşık 25 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ'nin, yeni sipariş bilgisi açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, şirketin bir Afrika ülkesi ile 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan yaklaşık 25 milyon dolar bedelli yeni bir ihracat sözleşmesi imzaladığı belirtilerek, "Sözleşme, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması, avans ödemesinin yapılması ve ihracat ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını takiben yürürlüğe girecek olup ilgili teslimatların bu yıl içerisinde başlayarak 6 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

İlgili Haberler

Malatya'dan ekim ayında 34 milyon dolarlık dolarlık ihracat yapıldı
Malatya'dan ekim ayında 34 milyon dolarlık dolarlık ihracat yapıldı
Gaziantep'ten ekim ayında 801 milyon 393 bin dolarlık ihracat
Gaziantep'ten ekim ayında 801 milyon 393 bin dolarlık ihracat
AHKİB'den eylülde 35,8 milyon dolarlık ihracat
AHKİB'den eylülde 35,8 milyon dolarlık ihracat
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Donald Trump Mesut Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Yonca Evcimik Burak Özçivit Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Tamer Tuna Burak Yılmaz Rachid Ghezzal Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otokar'dan 25 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 10:14:36. #1.15#
title