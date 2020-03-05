Otokar, Busworld Turkey'e 5 aracıyla katıldı

05.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:15

Otokar, Busworld Turkey 2020 fuarına 5 aracıyla katılırken yeni 12 metrelik elektrikli otobüsü Kent Electra'yı da sergiledi.



Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ürettiği araçlarını bu kez Busworld Turkey 2020'de sergiledi. Otokar, 3 gün boyunca şehir içi ve turizm sektörü için geliştirdiği araçları kullanıcılarla buluşturacak.

Türkiye'nin yanı sıra İspanya'dan Almanya'ya, Fransa'dan Belçika'ya kadar dünyanın 50 ülkesinde 40 binden fazla otobüsü ile milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkanı sunan şirket, Busworld Turkey 2020'de geniş ürün yelpazesinden elektrikli otobüsü Kent Electra'nın yanı sıra Sultan LF, Sultan Mega, Sultan Comfort ve Doruk T otobüslerini sergiledi.



"Stratejimizi, ihracatımızı artırma ve globalleşme olarak belirledik"

Otokar Genel Müdür Yardımcısı Hasan Basri Akgül, fuar kapsamında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, sektörde 57 yıllık tecrübesiyle şehir içi, turizm, okul ve personel taşımacılığı için geliştirdikleri araçların 50 ülkede kullanıldığını söyledi.

Akgül, mühendislik kabiliyetleri, geniş ürün gamları ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda sundukları özel çözümler sayesinde geçen yılda pazarda konumlarını koruyup, Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası olduklarını dile getirdi.

Global ölçekte yaşanan belirsizliklere ve iç pazardaki daralmaya rağmen kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmeden uzun vadeli hedeflere odaklandıklarını belirten Akgül, "Stratejimizi, ihracatımızı artırma ve globalleşme olarak belirledik. Sürdürülebilir büyümemizi koruma hedefiyle yolumuza cesur adımlarla devam ediyoruz. Geçen yıl ciromuzu yüzde 45 artışla 2,4 milyar TL'ye ulaştırdık. İhracatımız yüzde 78 artışla 340 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın ciro içindeki payı ise yüzde 80'e ulaştı." şeklinde konuştu.

Akgül, Otokar'ın faaliyet gösterdiği alanlarda 7-10 metre uzunluktaki küçük ve orta boy otobüsler ile 12-18 metre üstü şehir içi toplu taşımacılık otobüs segmentleri toplamında daralmanın yüzde 50'nin üzerinde gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Yaşanan daralmaya rağmen faaliyet gösterdiğimiz segmentlerin toplamında yılı yine pazar lideri olarak kapattık. Elde ettiğimiz bu başarıyla pazar liderliğimizi 11'inci kez pekiştirdik." dedi.

"Türkiye'de satılan her 3 küçük ve orta boy otobüsten biri Otokar markalı"

Geçen yıl Sultan Comfort otobüsünü yenilediklerini aktaran Hasan Basri Akgül, tek araçla üç işi birden yapabilme imkanı sunan Sultan Comfort'un, hem turizm hem öğrenci hem de personel taşımacılığı yapan müşterilerin büyük beğenisini kazandığını aktardı.

Akgül, turizm sektöründeki canlanma ile yüksek yolcu ve bagaj kapasitesiyle dikkat çeken Sultan Mega'nın, kullanıcıların öncelikli tercihleri arasında yer aldığına işaret ederek, "Otokar, geçen yıl küçük ve orta boy otobüs segmenti özelinde yılı lider olarak tamamladı. Türkiye'de satılan her 3 küçük ve orta boy otobüsten biri Otokar markalı oldu. Turizm ve personel taşımacılığının yanı sıra geçen yıl Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelerin de toplu taşıma filolarını yenilikçi ve çevre dostu araçlarımızla güçlendirdik. 12-18 metre şehir içi toplu taşıma otobüs pazarında Otokar pazar payını 9 puan artırdı." ifadelerini kullandı.

"Bükreş Belediyesi siparişinin teslimatlarını da başarıyla tamamladık"

Otokar'ın iç pazarda yakaladığı başarıyı ihracatta da sürdürdüğüne, Otokar'ın otobüs ihracatını adet bazında yüzde 29 artırdığına dikkati çeken Akgül, geçen yıl da uluslararası pazarlarda ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ettiklerini söyledi.

Akgül, Avrupa'da hedef pazarlar arasında yer alan Fransa'nın yanı sıra Malta, Romanya, İtalya, Sırbistan başta olmak üzere pek çok ülkede Otokar otobüs ürün parkının büyüdüğünü ifade ederek, "Sadece Fransa'daki toplam araç parkımız 2 bin 200 adedin üzerine çıktı. Otokar otobüslerinin yoğun olarak kullanıldığı Malta'dan 4'üncü kez sipariş aldık; Malta caddelerindeki Otokar markalı otobüs sayısı 240'ı aştı. Geçtiğimiz yıl Bükreş Belediyesi siparişinin teslimatlarını da başarıyla tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.

Otokar'ın ürün tasarımı ve geliştirme çalışmalarında öncülüğünü sürdürdüğünü de dile getiren Akgül, "Alternatif yakıtlı araçlar konusunda önemli çalışmalara imza attık. Global pazarlarda büyüme stratejimizi hayata geçirirken, yeni teknoloji ve uygulamaları da ürünlerimize yansıttık. 2019 yılında Ar-Ge'ye 136 milyon TL harcadık. Son 10 yıldaki Ar-Ge harcamamız 1,1 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşti." şeklinde sözlerini tamamladı.

Busworld Fuarı'ndaki Otokar otobüsleri

Öte yandan, Otokar, fuarda iddialı ürünlerini sergiliyor.

2019'da Otokar'ın ürün ailesine eklenen Kent Electra, 95 yolcuya kadar taşıma kapasitesine sahip. Otokar, yenilikçi tasarımı, sahip olduğu teknolojilerle büyük beğeni toplayan 12 metrelik tam elektrikli şehir içi otobüsü Kent Electra ile şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Sultan LF ise yüksek motor gücü ve hafif gövde yapısı ile güç ve ekonomiyi birlikte sunuyor. Otobüs, 8,3 metrelik uzunluğu, düşük devirlerde elde edilen yüksek tork değeri, geniş ön ve arka kapısı ve tam alçak tabanlı gövde yapısıyla dar sokaklı şehirler için modern bir çözüm sunuyor.

Sultan Mega da 35+1+1 kişilik yolcu kapasitesine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Turizm taşımacılığının en beğenilen araçları arasında yer alan araç, 129kW motor gücü, 682 Nm'lik tork değeri ve üstün çekiş performansıyla dikkati çekiyor.

Bir diğer Sultan Comfort da 29+1 kişilik yolcu kapasitesi, düşük işletme giderleri, üstün performansı ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Otobüs, standart olarak sunulan güvenlik özellikleri, yenilenen teknik özellikleri, dış ve iç tasarımıyla taşımacılıkta konfor tanımını yeniden belirliyor.



Otokar Doruk T'nin ise 39+1+1 ve isteğe bağlı 43+1+1 yolcu taşıma kapasite seçeneği de bulunuyor. Yüksek bagaj hacmi, ferah iç mekanı ve yolcu konforunun ön planda tutulduğu araçta tam kuru havalı disk fren sistemi, ABS, EBS gibi güvenlik sistemlerine ilave olarak şerit takip sistemi (LDWS), gelişmiş AEBS fren sistemi, ASR, ESP gibi özellikleri de standart olarak sunuluyor.

Kaynak: AA