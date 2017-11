Otokar, Altay Tankı Seri Üretimi İçin Teklifini Sundu

Otokar, tasarımını ve prototiplerini yaptığı Altay ana muharebe tankı için seri üretim teklifini Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na sundu.



Otokar, 'Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi' kapsamında Altay tankının seri üretimine ilişkin teklifini Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na sundu. Türkiye'nin yabancı ortağı olmayan tek kara sistemleri üreticisi olan Otokar, 2008 yılında Dönem-1 olarak adlandırılan Altay'ın tasarım, prototipleme ve kalifikasyon sürecinde ana yüklenici olarak seçilmişti. İlk dönem çalışmalarında üretilen prototiplerin kalifikasyon ve kabul testleri Şubat 2017'de başarıyla tamamlanarak, prototiplerin kabul ve onayları gerçekleşti. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Teknik Veri Paketi (TVP) incelemesi ve onaylaması süreci ise devam ediyor.



Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Altay seri üretim hakkında şunları söyledi: "Otokar, 50 yılı aşkın deneyimi ve kabiliyetleriyle bugüne kadar aldığı tüm görevlerden alnının akıyla çıktı. Dönem-1'de ana yüklenicisi olduğumuz milli ana muharebe tankı Altay'ı başarıyla tasarladık ve geliştirdik. Bu süreçte yaptığımız yatırım, elde edinilen deneyim ve güçlenen Ar-Ge kabiliyetlerimiz, Otokar'ın savunma sanayiindeki konumuna stratejik bir ivme kazandırdı. Altay'ın üretimi, ihracatı ve ülkemizin savunma sanayii kabiliyetlerinin güçlenmesi için tüm yetkinliklere sahip milli bir şirket olarak göreve hazırız. Temennimiz Altay tankının bir an önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başlaması yönündedir".



Yeni nesil ana muharebe tankı: Altay



Günümüz ve gelecek tehditlerine karşı Türk Kara Kuvvetleri'nin istek ve beklentilerine göre Otokar tarafından tasarlanan ve geliştirilen Altay, sahip olduğu özelliklerle bugün dünyanın en modern ana muharebe tankı konumunda. Artırılmış beka kabiliyeti, hareket kabiliyeti ve atış gücü ile dikkat çeken Altay, son 2 yıldır her türlü iklim ve arazi şartlarında gerçekleştirilen zorlu testlerde üstün seviyede performans gösterdi. Altay, her türlü hava koşullarında ve mesafelerde, farklı senaryolarda yapılan atış testlerinde çok yüksek isabet oranı kaydetti. Halihazırda Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda Teknik Veri Paketi (TVP)'nin incelenip, onaylanması süreci devam ediyor.



Altay seri üretim sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte üretime en kısa zamanda başlayabilmek için tüm altyapı gereksinimlerini ve hat planlamalarını yapan Otokar, Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Üretim İzin Belgesi'ni aldı. Otokar ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı olan 250 adet Altay'ın 5 yılda imalatına ek olarak; ihracat potansiyeli, mayın temizleme, kurtarıcı, istihkam tankı gibi türev ve tamamlayıcı araç ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak, yıllık uygun bir kapasite planlamasını da yaptı. Otokar, ayrıca bu yıl içinde Altay'ın asimetrik harp koşullarına uygun tipi Altay AHT'yi de geliştirerek Mayıs ayındaki IDEF savunma sanayii fuarında sergilemişti.



Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Altay'ın 'Seri Üretim' ve 'Entegre Lojistik Destek' faaliyetleri için Teklife Çağrı Dökümanı'nı Temmuz ayında yayınlamıştı. - İSTANBUL