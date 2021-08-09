Otogaza zam! LPG fiyatları! Otogaza zam mı geldi? Otogaza zam ne zaman geçerli olacak?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın yaptığı açıklamanın ardından son dakika haberi olarak gündeme gelen otogaza zam hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Otogaza zam mı geldi? Otogaza zam ne zaman geçerli olacak?