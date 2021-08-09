Otogaza zam! LPG fiyatları! Otogaza zam mı geldi? Otogaza zam ne zaman geçerli olacak?
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Otogaza zam! LPG fiyatları! Otogaza zam mı geldi? Otogaza zam ne zaman geçerli olacak?

Otogaza zam! LPG fiyatları! Otogaza zam mı geldi? Otogaza zam ne zaman geçerli olacak?
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın yaptığı açıklamanın ardından son dakika haberi olarak gündeme gelen otogaza zam hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Otogaza zam mı geldi? Otogaza zam ne zaman geçerli olacak?

Otogaza zam mı geldi? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Son dakika haberi olarak gündeme gelen konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Otogaza zam ne zaman geçerli olacak? İşte, Otogaza zam! LPG fiyatları!

OTOGAZA ZAM MI GELDİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan fiyat artışına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 10/08/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 17 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Otogaza salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam geldi. Zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

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