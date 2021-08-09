Otogaz ne kadar, kaç tl, kaç kuruş zam geldi? 2021 Akaryakıt fiyatları ne oldu? Otogazın litresi kaç TL?
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Otogaz ne kadar, kaç tl, kaç kuruş zam geldi? 2021 Akaryakıt fiyatları ne oldu? Otogazın litresi kaç TL?

Otogaz ne kadar, kaç tl, kaç kuruş zam geldi? 2021 Akaryakıt fiyatları ne oldu? Otogazın litresi kaç TL?
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Son dakika gelen haberlere göre Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), oto gaza zam geldiğini duyurdu. 17 kuruşluk fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompaya yansıyacak. Peki, Otogaza zam mı geldi? Benzine zam mı geldi? 2021 Otogaza ne kadar, kaç kuruş zam geldi?

Gündemin merak edilen konularının başında otogaz zammı oldu. Vatandaşlar otogaza zam mı geldi merak ediyor. Peki, Otogaz kaç tl oldu? Otogaz zammı ne zamandan itibaren geçerli olacak? Otogaza ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

OTOGAZA ZAM MI GELDİ?

Oto gaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), oto gaza zam geldiğini duyurdu. 17 kuruşluk fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompaya yansıyacak.

Otogaza kaç kuruş zam geldi : 17 kuruş (0,17 tl)

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 4,88'den satılan oto gazın litresi 5,05'e çıkacak. Oto gazın litresi Ankara'da 4,92'den 5,09'a, İzmir'de 4,77'den 4,94'e yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Otogaz ne kadar, kaç tl, kaç kuruş zam geldi? 2021 Akaryakıt fiyatları ne oldu? Otogazın litresi kaç TL? - Haberler
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