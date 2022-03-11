OTOGARLARDAN OTOBÜSLERİN ÇIKIŞINA İZİN VERİLDİ - Haberler

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OTOGARLARDAN OTOBÜSLERİN ÇIKIŞINA İZİN VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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OTOGARLARDAN OTOBÜSLERİN ÇIKIŞINA İZİN VERİLDİ

KAR yağışı nedeniyle durdurulan şehirlerarası otobüs seferleri tekrar başladı.

İSTANBUL (DHA) - KAR yağışı nedeniyle durdurulan şehirlerarası otobüs seferleri tekrar başladı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle otogarlarda, şehirlerarası otobüs seferleri sabah saatlerinde İstanbul Valiliğince iptal edilmişti. Valilikten yapılan açıklamada otobüslerin otogarlardan çıkışına izin verildiği açıklandı. Şehir içindeki kamyon ve TIR'ların da trafiğe çıkışına izin verildiği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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