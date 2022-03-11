OTOGARLARDAN OTOBÜSLERİN ÇIKIŞINA İZİN VERİLDİ

İSTANBUL (DHA) - KAR yağışı nedeniyle durdurulan şehirlerarası otobüs seferleri tekrar başladı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle otogarlarda, şehirlerarası otobüs seferleri sabah saatlerinde İstanbul Valiliğince iptal edilmişti. Valilikten yapılan açıklamada otobüslerin otogarlardan çıkışına izin verildiği açıklandı. Şehir içindeki kamyon ve TIR'ların da trafiğe çıkışına izin verildiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel