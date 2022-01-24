Otogarlardan araç çıkışları 08.00'e kadar durduruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otogarlardan araç çıkışları 08.00'e kadar durduruldu

Otogarlardan araç çıkışları 08.00'e kadar durduruldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın saat 08.00'e kadar durdurulduğunu açıkladı.

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın saat 08.00'e kadar durdurulduğunu açıkladı. Yolcular otogarda saatlerdir bekliyor.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerim. İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın (salı) saat 08.00'e kadar durdurulmuştur. Önce sağlık, önce güven" ifadelerini kullandı.

SEFERLER İPTAL OLDUKar yağışı nedeniyle Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirler arası otobüsler ve yolcuların beklediği görüldü. Bir otobüs firmasının uzun yol şoförü, "Rize'ye gidecektik ama seferler iptal oldu. Kısmetse yarına gideceğiz. Valilik'ten kesin emir geldi yollar kapalı olduğundan dolayı şu anda çıkış yapamıyoruz. Yarına kadar mecbur bekleyeceğiz. Yollar açılırsa gideceğiz" dedi. Kuşadası'na gitmek isteyen bir yolcu ise, "Otobüsümüz 23.00 aracıydı. Gidemiyoruz, mağduruz şu anda. Yoğun kar dolayısıyla" diye konuştu.


Otogarlardan araç çıkışları 08.00'e kadar durduruldu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ali Yerlikaya, Esenler, Medya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title