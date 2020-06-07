OTOGARLARDAKİ ASKER UĞURLAMASINDA MASKE UNUTULDU SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
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OTOGARLARDAKİ ASKER UĞURLAMASINDA MASKE UNUTULDU SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

İstanbul'da yakınlarını ve arkadaşlarını askere uğurlamak isteyenlerin, Bayrampaşa'daki İstanbul Otogarı ve Eyüpsultan'daki Alibeyköy Otogarı'nda koronavirüs salgınına dikkat etmeden yaptıkları eğlenceler kameraya yansıdı.

07.06.2020 02:20 | Son Güncelleme: 07.06.2020 02:28

İstanbul'da yakınlarını ve arkadaşlarını askere uğurlamak isteyenlerin, Bayrampaşa'daki İstanbul Otogarı ve Eyüpsultan'daki Alibeyköy Otogarı'nda koronavirüs salgınına dikkat etmeden yaptıkları eğlenceler kameraya yansıdı.

Eyüpsultan'da bulunan Alibeyköy Otogarı'nda dün akşam saatlerinde kaydedilen görüntülerde yaklaşık 20 kişilik bir grup, arkadaşlarını askere uğurlamak için otogara giriş yaptı. Koronavirüs salgınında önemli bir önlem olan sosyal mesafe kuralını hiçe sayan grupta bulunanlar, askere gidecek olan kişiyi havaya attı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

KURALLAR HİÇE SAYILDI MASKE UNUTULDU

Bayrampaşa'da bulunan İstanbul Otogarı'nda yapılan başka bir asker uğurlamasında ise kalabalık bir grup, aralarına aldıkları askere gidecek olan gençle birlikte bir süre müzik eşliğinde oyun oynadıktan sonra askere gidecek olan kişiyi havaya attı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı, hiç kimsenin maske takmadığı asker uğurlaması kameralara yansıdı.

OTOGARLARDAKİ ASKER UĞURLAMASINDA MASKE UNUTULDU SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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