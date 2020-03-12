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Kastamonu, Amasya, Sinop, Çorum, Güncel

Otogarlarda tatil yoğunluğu - KASTAMONU/

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Kastamonu, Çorum, Amasya, Sinop ve Tokat'taki üniversite...

12.03.2020 23:17 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:19
Otogarlarda tatil yoğunluğu - KASTAMONU/

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Kastamonu, Çorum, Amasya, Sinop ve Tokat'taki üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için otobüs firması yazıhaneleri önünde yoğunluğa neden oldu.

Kastamonu Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, memleketlerine dönmek için internet siteleri üzerinden otobüs bileti almak istedi. İnternet sitelerinin aşırı yoğunluktan çökmesi sebebiyle bilet alamayan öğrenciler, bu kez otogar ve firmaların yazıhanelerine akın etti.

Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir otobüs firması çalışanı Suat Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otogarda ciddi bir yoğunluk yaşandığını söyledi.

Tatil açıklamasının ardından öğrencilerin otogara akın ettiğini kaydeden Alaca, "Bayramlar dışında bu tarz yoğunluklar pek olmazdı. Bugün tatil açıklamasının ardından aşırı bir yoğunluk oluştu. Yer var ama sistemlerimize giriş sağlayamıyoruz. O nedenle öğrenciler bilet almak için bekliyor." dedi.

Otogara bilet almak için gelen öğrencilerden Gazi Ekici de Kastamonu Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu söyledi.

Adıyamanlı olduğunu ifade eden Ekici, "Cumhurbaşkanlığından resmi açıklama geldikten sonra 3 haftalık tatili geçirmek için memlekete gitmeye karar verdik. Hemen otogara geldik ama sistemler kapalı olduğu için giriş yapamıyoruz. Yoğunluk çok fazla. Sadece otogar değil, bilet satılan her yerde yoğunluk var." diye konuştu.

Tatili ailesinin yanında dinlenerek geçirmek istediğini belirten Ekici, bu sayede virüsten daha iyi korunacağına inandığını kaydetti.

Öte yandan, Tokat, Çorum, Sinop ve Amasya'da da otogarlar ve kent merkezindeki bazı otobüs firmalarının irtibat bürolarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Öğrenciler bilet alabilmek için uzun süre sırada bekledi.

Bazı otobüs firmaları da talebi karşılayabilmek için ek sefer düzenledi.

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Otogarlarda tatil yoğunluğu - KASTAMONU/

Kaynak: AA

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Otogarlarda tatil yoğunluğu - KASTAMONU/

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