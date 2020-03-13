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Kırşehir, Güncel

Otogarlarda tatil yoğunluğu

KırşehirKırşehir'de memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler şehirler arası otobüs terminali ile firmaların şehir içindeki yazıhanelerinin önünde kuyruk oluşturdu.

13.03.2020 05:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 05:23
Otogarlarda tatil yoğunluğu

Kırşehir

Kırşehir'de memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler şehirler arası otobüs terminali ile firmaların şehir içindeki yazıhanelerinin önünde kuyruk oluşturdu.

Terminaldeki firmaların satış temsilcileri, akşam saatlerinden itibaren şehir dışına çıkmak isteyenlerin yoğun bilet talebiyle karşılaştıklarını belirterek, talebe cevap vermekte zorlandıklarını ifade ettiler.

Otogarlarda tatil yoğunluğu

Kaynak: AA

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Otogarlarda tatil yoğunluğu

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