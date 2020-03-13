Otogarlarda tatil yoğunluğu
KırşehirKırşehir'de memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler şehirler arası otobüs terminali ile firmaların şehir içindeki yazıhanelerinin önünde kuyruk oluşturdu.
13.03.2020 05:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 05:23
Kırşehir
Kırşehir'de memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler şehirler arası otobüs terminali ile firmaların şehir içindeki yazıhanelerinin önünde kuyruk oluşturdu.
Terminaldeki firmaların satış temsilcileri, akşam saatlerinden itibaren şehir dışına çıkmak isteyenlerin yoğun bilet talebiyle karşılaştıklarını belirterek, talebe cevap vermekte zorlandıklarını ifade ettiler.
Kaynak: AA