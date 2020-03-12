Otogarlarda tatil yoğunluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Adana, Mersin ve Hatay otogarlarında memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Adana, Mersin ve Hatay otogarlarında memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler nedeniyle yoğunluk yaşandı, Osmaniye'de biletler kısa sürede tükendi.

Adana'da tatil kararının açıklanmasının ardından otogarın diğer günlere göre kalabalık olduğu göze çarptı. Ellerinde valizleriyle gelen yolcular, firmalardan biletlerini temin etti, internetten almış olanlar da firmalara başvurarak biletlerini çıkardı.

Adana Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ramazan İlgan, yaptığı açıklamada, tatil kararının ardından otobüs işletmecilerine gelen çok sayıda öğrencinin bilet almak istediğini belirtti.

İlğan, "Şu anda herkes otogarda bilet talebinde bulunuyor. Herkes de biletini alıyor. Kimse burada kalmıyor. Herkesin bilet talebine cevap veriyoruz." dedi.

Ek sefer konusunun firmaların kendi tercihi olduğunu ifade eden İlğan, "Elinde fazla arabası, otobüsü olan firma talep üzerine ek sefer düzenliyor. Özellikle yarından itibaren ek seferler konulmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Firma yetkilisi Şehmuz Gün de otogarda yoğunluk yaşandığını belirtti.

Gün, "Daha önce yolcu yoktu bu son iş nedeniyle kalabalıklaştı. Çoğunlukla öğrenci yolcular. Biraz ekmek yersek yiyeceğiz üç beş gün." dedi. Gün, ek sefer koyulacağını bildirdi.

Tatil nedeniyle memleketine dönen üniversite öğrencisi Alper Duru da okulların tatil olduğunu duyunca hemen bilet aldığını belirtti.

Duru, "İnternetten büyük bilet firmalarının sitesine girebilmek pek mümkün değil. Yerel sitelere girdim. Daha rahat bilet aldım. Bilet bulduğuma ben de şaşırdım. " dedi.

Üniversite öğrencisi İbrahim Aygül de okulların tatil olacağını tahmin ettiği için sabah saatlerinden biletini aldığını belirtti.

Aygül, "Ben hazırlanmıştım. Biletimi yoğunluk olmadan erkenden aldım." dedi.

Kaynak: AA