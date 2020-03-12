Otogarlarda tatil yoğunluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Adana, Mersin ve Hatay otogarlarında memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Adana, Mersin ve Hatay otogarlarında memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler nedeniyle yoğunluk yaşandı, Osmaniye'de biletler kısa sürede tükendi.

Adana'da tatil kararının açıklanmasının ardından otogarın diğer günlere göre kalabalık olduğu göze çarptı. Ellerinde valizleriyle gelen yolcular, firmalardan biletlerini temin etti, internetten almış olanlar da firmalara başvurarak biletlerini çıkardı.

Adana Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ramazan İlgan, yaptığı açıklamada, tatil kararının ardından otobüs işletmecilerine gelen çok sayıda öğrencinin bilet almak istediğini belirtti.

İlğan, "Şu anda herkes otogarda bilet talebinde bulunuyor. Herkes de biletini alıyor. Kimse burada kalmıyor. Herkesin bilet talebine cevap veriyoruz." dedi.

Ek sefer konusunun firmaların kendi tercihi olduğunu ifade eden İlğan, "Elinde fazla arabası, otobüsü olan firma talep üzerine ek sefer düzenliyor. Özellikle yarından itibaren ek seferler konulmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Firma yetkilisi Şehmuz Gün de otogarda yoğunluk yaşandığını belirtti.

Gün, "Daha önce yolcu yoktu bu son iş nedeniyle kalabalıklaştı. Çoğunlukla öğrenci yolcular. Biraz ekmek yersek yiyeceğiz üç beş gün." dedi. Gün, ek sefer koyulacağını bildirdi.

Tatil nedeniyle memleketine dönen üniversite öğrencisi Alper Duru da okulların tatil olduğunu duyunca hemen bilet aldığını belirtti.

Duru, "İnternetten büyük bilet firmalarının sitesine girebilmek pek mümkün değil. Yerel sitelere girdim. Daha rahat bilet aldım. Bilet bulduğuma ben de şaşırdım. " dedi.

Üniversite öğrencisi İbrahim Aygül de okulların tatil olacağını tahmin ettiği için sabah saatlerinden biletini aldığını belirtti.

Aygül, "Ben hazırlanmıştım. Biletimi yoğunluk olmadan erkenden aldım." dedi.

Mersin

Mersin'de de üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesi kararının ardından öğrenciler ve başka kentlerde okuyan yakınlarına bilet almaya gelen vatandaşlar Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturdu.

Memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler ve yakınlarına bilet almak isteyen vatandaşlar firmaların terminal içindeki yazıhanelerinin önünde kuyruk oluşturdu.

Bir firmanın yazıhane görevlisi Hakan Şenyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerin tatil edilmesi kararının kısa süre ardından otogarda izdiham yaşanmaya başlandığını belirtti.

Şenyüz, tüm bilet satışlarının tükendiğini talebi karşılamak için ek seferler yapacaklarını kaydetti.

Trabzon'da üniversitede okuyan kızı için bilet alamaya gelen Abdurrahman Bakan da bilet satışı yapan internet sitelerinde yoğunluk yaşandığı için bilet alamadığını bundan dolayı otogara geldiğini söyledi.

Bakan, bilet alabilmek için uzun süredir bilet kuyruğunda beklediğini belirtti.

Hatay

Hatay Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde tatil nedeniyle memleketlerine dönmek isteyenlerin yoğunluğu yaşanıyor.

Kalabalığın bir kısmını memleketine dönmek isteyen üniversite öğrencileri oluştururken bir kısmını da başka kentlerde okuyan yakınlarına bilet almaya gelen vatandaşlar oluşturuyor.

Bilet kuyruklarının yaşandığı terminalde sıra bekleyen Nurettin Aktan Zonguldak'ta okuyan kızına bilet almak için otagara geldiğini belirtti.

Otogarın çok kalabalık olduğunu söyleyen Aktan, "Sistemlerin kapalı olması nedeniyle internetten bilet alamadık. Şuan buradan almaya çalışacağız." dedi.

Firma yetkilisi Selim Özer de tatil nedeniyle öğrencilerin yoğun şekilde otogara geldiğini kaydetti.

Bilet alım sisteminin de çökmesi nedeniyle yoğunluğun arttığını ifade eden Özer, "3-4 saattir sistem çökmüş vaziyette. Bu yoğunluk sabaha kadar devam eder. Ek seferler koymayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Ankaralı üniversite öğrencisi Doğukan Zobu ise sistem olmadığı için internetten bilet alamadıklarını ve otagara geldiklerini söyledi.

Tatil nedeniyle ailesinin yanına gideceğini anlatan Zobu, henüz bilet bulamadığını, gerekirse sabaha kadar otagarda bekleyeceğini kaydetti.

Üniversite öğrencisi Salih Bayraktar ise tatili memleketinde geçirmek istediğini söyleyerek yoğunluktan dolayı henüz bilet alamadıklarını sözlerine ekledi.

Osmaniye'de biletler tükendi

Osmaniye Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde ise otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşanmazken Osmaniye'den bir çok kente biletler tükendi.

Otobüs firma yetkilisi Ercan Asım, hükümetin aldığı tatil kararının açıklanmasının ardından internet üzerinden bilet alma yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Özellikle batı illerine doğru bütün koltuk kontenjanlarının pazar gününe kadar satıldığını dile getiren Asım, "Kararın açıklanmasından 1 saat sonra elimizdeki bütün koltuklar satıldı. Bütün koltuklar özellikle internet üzerinden satıldı. Şu an bize gelip bilet soranlara ancak pazartesi gününe yer olduğunu söylüyoruz. O da neredeyse bitmek üzere" dedi.

Başka bir otobüs firma yetkilisi Ahmet Caner ise kendilerine bilet için gelen öğrencileri geri çevirmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Bilet soranlara şanslarını Gaziantep ve Adana'ya giderek denemelerini söylüyoruz. Şu an burdan ek sefer kaldırma gibi bir durum söz konusu değil. Ek seferler büyük kentlerde fazla oluyor. Bu nedenle gelenleri oralara yönlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta sonuna kadar bu yoğunluğun süreceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA