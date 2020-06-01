Otogarlarda "normalleşme süreci" denetimi
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Otogarlarda "normalleşme süreci" denetimi

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri şehirler arası otobüslerde denetim gerçekleştiriyor.

Otogarlarda
01.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:10

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri şehirler arası otobüslerde denetim gerçekleştiriyor.

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından Edirne'deki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de yoğunluk yaşanıyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hareket saati gelen ve otogara giriş yapan otobüs ve minibüsleri tek tek kontrol ediyor.

Ekipler otobüslerde sosyal mesafeli oturma düzeni ve maske kontrolü gerçekleştirirken, vatandaşları koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendiriyor.

Polis ekipleri ve otobüs sürücüleri sosyal mesafeli oturma düzenine uymayan yolcuları uyarıyor.

Otobüs şoförü Veli Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni normal yaşam biçimiyle birlikte otogarda yoğunluk yaşandığını söyledi.

Sefere giden araçları sık sık dezenfekte ettiklerini belirten Öztürk, "Yolcularımıza maskesiz araca binmemeleri uyarısında bulunuyoruz. Sosyal mesafeli oturma düzeni uyguluyoruz. Ayırca araca binen her yolcumuza kolonya ikram edip dezenfekte olmalarını sağlıyoruz." dedi.

Otobüs şoförü Şeref Özduvan da salgın nedeniyle otobüsteki yolcu sayısını yarı yarıya azalttıklarını ifade etti.

Salgınla mücadele tedbirlerini eksiksiz uyguladıklarını anlatan Özduvan, "Bu kapsamda otobüs içerisindeki sosyal mesafeli oturma düzenine dikkat ediyoruz. Yolcu sayımız azaldı sağlığımız için. Bilet fiyatlarında artış yaşanıyor ancak bu günleri de hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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