Otogarlarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına yönelik genelgesi, otogarlarda uygulanmaya başlandı.
28.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:09
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına yönelik genelgesi, otogarlarda uygulanmaya başlandı.
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Kaynak: AA