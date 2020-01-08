Otogarlarda güven denetimi
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Otogarlarda güven denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle otogarlarda vatandaşların huzur ve güvenli seyahatlerini temin etmek amacıyla uygulama yapıldı.

08.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:00
Otogarlarda güven denetimi

Valiliği talimatıyla gerçekleştirilen uygulamada, bagaj denetimi ve güvenlik soruşturması yapıldı. Denetimlerin 24 saat esasına göre ve sık sık yapılacağı belirtildi.

Manisa Valiliği, şehirlerarası ulaşımda en çok tercih edilen otobüsle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetim ve tedbirlerin arttırılması noktasında ilgili kurumlara yazı gönderdi. Bunun üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, işbirliğiyle Manisa otogarlarında uygulama gerçekleştirdi. Bagaj denetimi, güvenlik soruşturması ve giriş-çıkış denetimlerinin yapıldığı uygulamada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenli seyahatlerini temin etmek amacıyla 24 saat esasına göre ve sık sık devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Bültenler
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