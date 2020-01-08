Otogarlarda güven denetimi

08.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:03

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle otogarlarda vatandaşların huzur ve güvenli seyahatlerini temin etmek amacıyla uygulama yapıldı. Manisa Valiliği talimatıyla gerçekleştirilen uygulamada, bagaj denetimi ve güvenlik soruşturması yapılırken, denetimlerin 24 saat esasına göre ve sık sık yapılacağı belirtildi.



Manisa Valiliği, şehirlerarası ulaşımda en çok tercih edilen otobüsle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetim ve tedbirlerin arttırılması noktasında ilgili kurumlara yazı gönderdi. Bunun üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Manisa otogarlarında uygulama gerçekleştirdi. Bagaj denetimi, güvenlik soruşturması ve giriş-çıkış denetimlerinin yapıldığı uygulamada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenli seyahatlerini temin etmek amacıyla 24 saat esasına göre ve sık sık devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA