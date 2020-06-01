Otogarlar eski günlerine kavuşuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otogarlar eski günlerine kavuşuyor

Korona virüs tedbirleri sonrasında normalleşme dönemine girilmesi ile birlikte açılan otogarlarda yoğunluk başladı.

Otogarlar eski günlerine kavuşuyor
01.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:37

Korona virüs tedbirleri sonrasında normalleşme dönemine girilmesi ile birlikte açılan otogarlarda yoğunluk başladı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında otogarlar yaklaşık 2 ay gibi bir süredir kapalıydı. 1 Haziran itibariyle korona virüs önlemlerinin olumlu sonuç vermesi sebebiyle, normalleşme sürecine girildi. Otogarlarda alınan önlemlerle birlikte bugün seferler başlatıldı. Giriş ve çıkışlarda ateş ölçer ile kontrol yapılırken, sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda vatandaşlar da uyarılıyor. Seferler, tedbirler kapsamında yarı kapasite ile devam ederken, bilet almak isteyen yolcuların ise HES kodu alması gerekiyor. Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali de normalleşme süreci kapsamında yoğunlaşmaya başladı. Eskişehir otogarında virüs kapsamında her türlü önlem alınırken, firmalar ise yoğunluk sebebiyle memnuniyetlerini dile getiriyor.

"Şu anda normal seferlerimize de başladık"

Eskişehir'de bulunan bir otobüs firmasında Genel Müdür olarak görev yapan Bilgin Çıldır, normal seferlerine başladıklarını, yoğunluğun ise beklediklerinden daha fazla olduğunu ifade ederken, "Sok iki, iki buçuk aylık dönemde tabii ki normal olarak her şeyin önemlisi sağlık diyerek biz de işletmemize geçici süre ile ara vermiştik. Fakat 1 Haziran'da şehirlerarası kısıtlamanın sonlandırılması ile beraber yolcularımızdan gelen talepler doğrultusunda şirketimizi tekrar devreye soktuk. Şu anda normal seferlerimize de başladık. Fakat yine hijyen kuralları doğrultusunda yarı kapasite ile yolcu taşımak durumundayız şu anda. Yoğunluğumuz sabah saatleri itibariyle başladı. İzin belgesi alma olayı sonlandırıldı fakat tek tek yolcularımızdan HES kodu alarak biletlendirme işlemini yapıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız yok ama yoğunluk beklediğimizden fazla oldu" dedi.

"Yolcularımız da tedbirlerini almış bir şekilde bize müracaatlarını yapıyorlar"

Vatandaşlar için tedbirleri en iyi şekilde aldıklarını söyleyen Çıldır, "İnanın biz de ileriye yönelik sefer sayılarımızda temkinli yaklaşıyoruz. İnsanlarımızın bu duruma ne şekilde cevap vereceğini ya da yoğunluğun ne derece olacağını ilk defa böyle bir şey başımıza geldiği için merak ediyoruz. Temkinli yaklaşıyoruz ama ilk günden umutlarımız yeşerdi. Biraz yoğunluk olacak gibi. Vatandaşlarımızı bu konuda baya bilinçli gördüm. Herkes durumun farkında. Yolcularımız da tedbirlerini almış bir şekilde bize müracaatlarını yapıyorlar seyahatlerini gerçekleştirmek için. Benim izlenimim onlar da tedbirlerini almış durumda" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Konut kredisinde 15 yıl vade ve aylık %0,64 faizle finansman sunulacak Haber
Son dakika: Konut kredisinde 15 yıl vade ve aylık %0,64 faizle finansman sunulacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı Haber
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek Haber
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Övüyor musun seviyor musun belli değil
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Övüyor...
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hasan Polatkan Fahrettin Koca Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Haldun Dormen Yeliz Yeşilmen Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ozan Kabak Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio
Daha Fazla Şehit Fenerbahçe Türk Lirası Donald Trump
Şu an buradasınız: Otogarlar eski günlerine kavuşuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 10:37:08. #1.14#
title