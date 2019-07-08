Otogarın otopark işletmesi İSPARK'a devrediliyor

İstanbul DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı ilk meclis toplantısı bugün yapılacak.

Yenilenen İstanbul seçiminin ardından ilk kez toplanan mecliste 39 farklı teklif sunulacak. Sunulan tekliflerin arasında Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan Büyük İstanbul Otogarı otopark işletmeciliğinin İSPARK A.Ş.'ye devredilmesi de yer alıyor. 38'inci sırada yer alan maddenin bu hafta içinde meclisten geçmesi bekleniyor. Otopark, 20 dakikaya kadar ücretsiz olmasına rağmen ücret tahsil edilmesiyle sık sık gündeme geliyordu.

Kaynak: DHA