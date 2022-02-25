Otogarın önce alçı tavanı çöktü, şimdi de çatısı akıyor

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te geçtiğimiz günlerde alçı tavanı çöken Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni şimdi de yağmur suları bastı.

2017 yılında Medine Tren Garı'ndan esinlenerek Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta 12 milyon lira harcanarak yapılan Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin şimdi de çatısı akıyor. 2017 yılından bu yana otogarda birçok dükkan alıcı bulmazken, birkaç firma ve esnaf hizmet veriyor. Son günlerde yaşanan ısınma sorununa karşı geçtiğimiz günlerde tavanda alçı tabakalar yere düşmüştü. Şimdi de yağan yağmur sonrası çatıdan içeri akan yağmur suları hem esnafa hem de yolculara büyük zorluk yaşattı.

"Önce çatı çöktü, şimdi de tavan akıyor"

Hulisi Karacık isimli otogar esnafı, kışın hem soğuktan donduklarını hem de akan çatı sonrası mağdur olduklarını belirtti. Karacık, "Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin halini görüyorsunuz. Otogar başımıza yıkılacak. Yani buna bir çözüm bulunması lazım, yazık günah. Belediyenin işçileri burada sabahtan beri su tahliyesi yapıyorlar. Kaloriferler yanmıyor zaten, kaç senedir yanmıyor. Burada elektrikli ısıtıcılarla ısınıyoruz. Bilecik Belediyesi'nin buna biran önce bir çözüm bulmasını istiyoruz" dedi. - BİLECİK