Otogarın çevresi çöp yığınlarıyla doldu
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Otogarın çevresi çöp yığınlarıyla doldu

15 Temmuz Otogarı bazı kısımları yenilenirken çevresinde çöp yığınları ile dolmaya devam ediyor.

Otogarın çevresi çöp yığınlarıyla doldu
27.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:36

15 Temmuz Otogarı bazı kısımları yenilenirken çevresinde çöp yığınları ile dolmaya devam ediyor. Havadan görüntülenen ağaçlık alanda oluşan çöp yığınları bu kadarına pes dedirtiyor.

İstanbul'un önemli ulaşım noktalarından birisi olan 15 Temmuz Otogarı yenilenirken çevresindeki kirlilik göz ardı edildi. Otogarın hemen üst kısmında bulunan ağaçlık alanda çöp yığınları görenlerin yüreğini sızlatıyor. Havadan görüntülenen ağaçlık alanı çöp yığınları ile dolduğu gözüküyor. Vatandaşların iddiasına göre, şehir dışından gelen otobüs şoförleri ve gece vakti alkol kullanmaya gelen vatandaşlar kirletiyor. Alanda maske kutularından, traktöre lastiğine ve moloza kadar pislik ile dolu. Belediye çalışanların sabahları çöpleri temizlediğini ifade eden vatandaşlar bir süre sonra tekrar kirlendiğini belirtiyorlar. Ağaçların alt kısımları ise tamamen çöp yığınları ile dolması ihmalkarlığın boyutunu gözler önüne seriyor.

"Burayı biz temiz tutmamız gerekiyor"

Çevre kirliliğinden dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan Çil, "Vatandaşlar çöplerini buraya atıyor sürekli. Biz temiz olursak etrafımızda temiz olacak. Demek biz temiz bir halk değiliz. Gelen çekirdeğini cipsini yiyip çöpünü buraya atıyor. Belediye çöpçülerinin burayı süpürdüğünü görüyorum sürekli, ama burayı çöpçü kardeşim ne yapsın. Burayı biz temiz tutmamız gerekiyor. Geliyorlar süpürüyorlar 2 saat sonra yine aynı şekle dönüyorlar. Biz çevreye daha duyarlı olursak daha temiz olur" ifadelerini kullandı.

"Otobüsçüler park olarak kullanıyor ve kirletiyorlar"

Otogarın üst kısmında otobüs şoförlerinin kirlettiğini belirten Şaban Parmaksız, "Sürekli kirli oluyor burası, belediye ekipleri arada temizliyor ama genelde kirli bir görüntüsü var. Şehir dışından gelen otobüsçüler park olarak kullanıyor burayı ve kirletiyorlar. Bu duruma tabi üzülüyoruz. Vatandaşlar çöplerini konteynıra atmaktansa dışarı atıyorlar. Bu durum bizi son derece rahatsız ediyor, çevremizi temiz tutmamız lazım. Otogarın yenilediler biraz ancak çevresinde bir şey değişmedi" dedi.

"İnsanlarımız biraz daha sorumlu davranması gerekiyor"

Herkesin çevre bilinci ile davranması gerektiğini belirten Cengiz bulut, "İnsanlarımız biraz daha sorumlu davranırsa, burası böyle olmayacağını düşünüyorum. Herkes kendi çöpünü konteynıra atsa burası böyle çöplüğe dönüşmez. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Meyve ağaçlarını kesip yakıyorlar"

Yakmak için meyve ağaçlarının kesildiğini belirten Barış Bulut, " Bu kirliliği insanların sorumsuzluğuna bırakıyorum. Bu pisliği görmek zorunda bırakıyorlar bizi. Buradaki meyve ağaçlarını kesip yakıyorlar. Bu durumun düzeltilmesi için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini düşünüyorum" diye sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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