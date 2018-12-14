Otogardan Şehir Merkezine Ek Seferler Konulacak

Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, otogardan şehrin diğer noktalarına gidecek olan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek adına gece geç saatlere kadar ek otobüs seferlerinin konulacağını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda Meclis Başkan Vekili Turan Çakır başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında 2'si oy çokluğuyla olmak üzere 42 gündem maddesi oylanarak karara bağlandı.

"2 yıllığına tahsisi yapılacak"

Mülkiyeti belediyeye ait olan Zafer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Samsun Barosu lokali olarak kullanılan tarihi binanın Samsun Üniversitesine tahsis edilmesini öngören madde oylanırken bazı CHP meclis üyeleri maddeye itiraz ederek tarihi binanın Samsun Şehir Müzesi alanında kullanılması gerektiğini ve üniversiteye devredilmesine karşı çıktıklarını belirtti.

İtirazlara cevap veren Turan Çakır, tekliflerinin uzun soluklu değil 2 yıllık olduğunu söyledi. Samsun Şehir Müzesinin şehrin marka yerlerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Çakır, "O dokuya da uygun. Daha önce TCDD'ye ait olan bir binaydı. Biz satın alarak orayı müze haline getirdik. Büyümesi gerekiyor ama 2 yıllık bir süre içerisinde Samsun Üniversitesine buranın tahsisini yapıyoruz. Samsun Üniversitesi yeni kurulan bir üniversitemiz. Şehir merkezine uzak. Dolasıyla şehir içerisinde bir ofis ihtiyaçları var. Burayı da o anlamda geçici süreyle talep ettiler. Biz de bunun uygun olacağını düşünüyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidereceğiz"

Yine gündem maddeleri arasında yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otogarında otobüs firmalarının şehir içi servislerinin kaldırılmasından dolayı vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi için SAMULAŞ aracılığıyla ek otobüs seferlerin konulması meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı. Söz konusu madde hakkında açıklamalarda bulunan Çakır, "Bizim o bölgeye normal otobüs seferlerimiz var ama geç saatlerde azalıyordu. Bu anlamda bir sıkıntı olmaya başladı. Gece geç saatte sıkıntı yaşanıyor. Bunun için servislerin iptalinden kaynaklanan sıkıntıyı gidermek için biz SAMULAŞ aracılığıyla şehrin muhtelif yerlerinden gece geç saatlere kadar çalışacak olan otobüs seferleri koyduk. Samsun halkının şehirlerarası otobüs terminaliyle şehrin diğer noktalarına rahat ulaşılabilmesi için almış olduğumuz bir karar" diye konuştu.

Şehitlerin ismi sokaklarda yaşayacak

Gündem maddeleri arasında yer alan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının sokak ismi değişikliği teklifi de meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı. Buna göre; Salıpazarı ilçesinde Bereket Mahallesi'nde ve Yavaşbey Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Bulvarlarının ismi 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur Bulvarı' olarak değiştirildi. Bereket Mahallesi'ni Yavaşbey Mahallesi'ne bağlayan köprünün adı ise 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur Köprüsü' olarak değiştirildi. 19 Mayıs ilçesinde bulunan Sönmezler Sokak'ın ismi 'Yunus Emre Caddesi' olarak değiştirildi. Ayrıca 19 Mayıs ilçe merkezinden başlayıp devam eden grup yolunun tek ismi olarak 'Fatih Caddesi' ve Ormancık Mahallesi'ndeki sokaklar ise 'Gazi İsmet Abacı Sokak' ve 'Caymazlar Sokak' olarak düzenlendi. Bafra ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Okyanus Sokak'ın bir kısmı ise '706. Sokak' olarak değiştirildi.

400 bin liralık ek kredi

Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu olan Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Ondokuzmayıs Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı için İller Bankasından 400 bin liralık ek krediye ilişkin Büyükşehir Belediyesinin yetkili kılınması maddesi de meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Bir sonraki meclis toplantısı 9 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek. - SAMSUN