Otogardaki şüpheli ölüm ile ilgili 6 zanlı tutuklandı

Otogardaki şüpheli ölüm ile ilgili 6 zanlı tutuklandı Kütahya'da Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bir kişinin darbedilerek öldürülmesi sonrası gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.