Otogarda yoğunluk başladı, erken rezervasyon öneriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otogarda yoğunluk başladı, erken rezervasyon öneriliyor

İhlas Haber Ajansı / Murat Ergin - Haberler | Güncel

Otogarda yoğunluk başladı, erken rezervasyon öneriliyor Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk başladı.

Otogarda yoğunluk başladı, erken rezervasyon öneriliyor

İSTANBUL - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk başladı. Otogarda talebin artmasıyla bilet fiyatlarının da arttığı gözlendi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından tatile çıkacaklar hazırlıklara başladı. Tatilcilerin harekete geçmesiyle otogarlarda yoğunluk oluştu. Pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ardından otogarlarda otobüslerin tam kapasiteyle çalışmaya başladığı gözlendi. Otobüs firmaları yetkilileri biletlerin tamamına yakının satıldığını söylerken yolculara erken rezervasyon yapmalarını öneriyor. Tatile çıkacak vatandaşlar ise bilet fiyatlarının pahalılığından yakınıyor.

Yoğunlukla ilgili olarak otobüs firması yetkilisi Nihat İşleyen, "Bu sene pandemi dolayısıyla otobüslerimiz uzun bir süre yüzde 50 kapasiteyle çalıştı. 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların kalkmasıyla bir hareketlilik oluştu. Kısıtlamalar esnetildi ama hes kodu, maske, mesafe gibi tedbirler devam ediyor, biz de bu kurallara dikkat ediyoruz. Şuan otobüslerde yerlerimiz dolmak üzere, erken rezervasyon yapılmasını öneriyoruz. Vatandaşlar özellikle bayramlarda biletlerini erkenden alsınlar" dedi.

Bilet fiyatlarından yakınan Musa Hizol isimli vatandaş ise "Bayram tatili için 9 günlüğüne Mardin'e ailemin yanına gidiyorum. Bilet bulmakta zorlandık. İlk olarak uçak bileti bakmıştım bulamadığım için otobüs biletini tercih ettim. Otobüslerde de yoğunluk başlamış bu nedenle Gaziantep'ten aktarmalı olarak Mardin'e gideceğim. Yola çıkacakların erkenden biletlerini almalarını öneriyorum. Bayram öncesi yoğunluktan dolayı da fiyatları yükseldiğini gördüm. Uçak biletiyle otobüs bileti fiyatları arasında çok fark kalmamış" diye konuştu.

Emirhan Tokmak isimli yolcu da "Bayram tatili nedeniyle 10 günlüğüne Ankara'ya gidiyorum. Bilet fiyatlarından dolayı cebim yandı. Bayrama az kaldı bilet bulamama sıkıntısı yaşanabilir. Ayrıca sorun yaşamadan ucuza bilet bulabilmek için erkenden bilet alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Otogarda yoğunluk başladı, erken rezervasyon öneriliyor
Otogarda yoğunluk başladı, erken rezervasyon öneriliyor
Otogarda yoğunluk başladı, erken rezervasyon öneriliyor
Otogarda yoğunluk başladı, erken rezervasyon öneriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Ergin

Son Dakika | Erdoğan: 'Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica...
Son Dakika | Erdoğan: "Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica...
Erdoğan: 'Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır.'
Erdoğan: "Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır."
Erdoğan: 'Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı...
Erdoğan: "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Levent Yüksel Zeynep Bastık
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Alper Yılmaz Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otogarda yoğunluk başladı, erken rezervasyon öneriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.07.2021 15:46:44. #1.13#

title