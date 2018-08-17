Otogarda yoğun güvenlik önlemi

Otogara giren bavullar tek tek aranıyor

İSTANBUL - Bayram yoğunluğunun yaşandığı Esenler'deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekipleri de güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

9 günlük Kurban Bayramı öncesinde İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanırken, otogara giriş çıkışlarda da hem araç, hem de yaya trafiği yaşanıyor.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle İstanbul polisi de otogarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Otogar giriş ve çıkışına kontrol noktası kuran polis ekipleri otogara giren her aracı didik didik arıyor. Araçlarda bulunan vatandaşların da GBT kontrollerini yapan ekipler, araçta bulunan çantaların dahi içerisini tek tek arıyor. Öte yandan otogar içerinde yaya olarak devriye gezen polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin kimlik kontrolünü ve üst aramasını yapıyor.