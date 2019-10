Otogarda yıkım tartışması sürüyor

25.10.2019 15:43

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Esnafın olduğu, ticaretin yapıldığı, sağlıklı şartlarda hizmetin verildiği yerlerde herhangi bir yıkım uygulaması yapılmamaktadır

Otogar Esnaf Derneği Başkanı Önal: 10 gün önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik. Bu konunun üzerine gidilmesi için bizzat kendisinin talimatı var"

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ - İstanbul DHA - BAYRAMPAŞA'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım tartışması sürüyor. Otogar Esnaf Derneği Başkanı Şahap Önal 'Biz işgalci değiliz. Biz burada hak sahibiyiz. 25-30 yıldır burada mağdur edilmiş insanlarız" derken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "Esnafın olduğu, ticaretin yapıldığı, sağlıklı şartlarda hizmetin verildiği yerlerde herhangi bir yıkım uygulaması yapılmamaktadır" denildi.

'OTOGAR YASAL DEĞİL BÜYÜKŞEHİR DE KAÇAK İŞLETECEK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katında bulunan metruk binaların yıkımı devam ediyor. Otogar Esnaf Odası Başkanı Şahap Önal, 'Sayın Ekrem İmamoğlu ilk geldiğinde bu vatandaşları ilk ziyaret ettiğinde yaptığımız ortak çalışmalarda otogar için elinden geleni yapacağı ve buradaki kimseyi mağdur etmeyeceği sözünü verdi. Biz de bu sözün üzerine Ekrem İmamoğlu'na destek verdik. Bir an önce otogar yeniden revize edilsin, yeniden yapılandırılsın, alt yapı çalışmaları bitsin, mağdur olan vatandaşların mağduriyetleri bir an önce giderilsin ve bu işletme İstanbul' yakışır bir hale gelsin diye ortak mücadele verdik. Otogar yasal değil, otogarın hiçbir onaylı projesi yok Büyükşehir Belediyesi'nin. İskanı, ruhsatı, yapı izin belgesi yok. Bunlar Büyükşehir Belediyesinin kendi teftiş raporlarında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yapmış olduğu araştırma komisyon raporlarında var. Şu an otogar kaçak, yasal değil. Büyükşehir Belediyesi de kaçak işletecek burayı. Bu kaçak yapı içerisinde binlerce insan mağdur edildi. Dükkanlarını açmak isteyenlere Zabıta ekipleri müdahale etti" diye konuştu.

'BURADA ÇIKACAK BÜYÜK BİR FELAKETİN SORUMLUSU SİZSİNİZ"

Dernek olarak savcılığa şikayette bulunduklarını belirten Önal, 'Bu insanlar haklarını aramak için mahkemeye gitti. Mahkeme bize 'projeleri getirin' dedi. Belediye hiçbirini mahkemeye sunmadı. Kaçak işletmeye göz yummaktan dolayı dernek olarak savcılığa şikayette bulunduk. Burada çıkacak büyük bir felaketin sorumlusu sizsiniz. 25 yıldır bu otogar kaçak işletiliyor kimse sahip çıkmıyor bunun sorumlusu sizsiniz. Sayın Ekrem İmamoğlu şimdi 'Geriye dönük uygulamaları yok sayıyorum beni ilgilendirmez' diyor. CHP'den seçilen bir belediye başkanı olarak CHP tarafından 2007 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasının bulunduğu araştırma komisyon raporuna bakmaya bile tenezzül etmiyor. Onları yok sayıyor. 10 gün önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik. Bu konunun üzerine gidilmesi için bizzat kendisinin talimatı var" dedi.

'EN BÜYÜK İŞGALCİ SENSİN"

Tebligat verilmeden yıkımların olduğunu ifade eden Önal sözlerini şöyle sürdürdü:

'Kimseye bir tebligat verilmeden dükkanları iş yerleri yıkılıyor insanların. Bu sebepten bir sürü olaylar yaşanıyor. Sayın başkan bize başka konuşuyor, basına başka konuşuyor, uygulamaları ise başka. Emlak İstimlak Daire Başkanlığı bile işin içinden çıkamıyor. Burada gerçekten büyük bir mağduriyetin olduğunu biliyorlar ve kendilerinin suçu olduğunu kabul ediyorlar. Biz işgalci değiliz. Biz burada hak sahibiyiz. 25-30 yıldır burada mağdur edilmiş insanlarız. Otogarın iskanı, ruhsatı yok o zaman hatta vatandaşın arazileri de kamulaştırılmamış onların yerinde de binalar gözüküyor. O zaman en büyük işgalci sensin"

İBB'DEN YIKIM AÇIKLAMASI

Yapılan yıkım işlemleri ile ilgili olarak ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden açıklama yapıldı. Açıklamaya göre yıkılan yerlerin metruk, kimsesizlerin kaldığı veya izinsiz depo olarak kullanılan yerler olduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Tuvalet ihtiyaçlarının bile giderilemediği bu alanlarda alenen uyuşturucu ve taciz gibi ağır suçların işlendiği Emniyet mensupları tarafından tespit edilmiştir. Bu gerçekten yola çıkan İBB, yıkımları otogarı iyileştirme, düzene sokma ve güvenli hale getirme çalışmasının bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. Yıkımların ardından İBB İSTAÇ ekipleri çalışmaya başlayarak temizlik ve hijyen çalışması yapıyor. Yıkılan yerler arasında sağlıklı şartlarda işleyen işletmeler bulunmamaktadır. Esnafın olduğu, ticaretin yapıldığı, sağlıklı şartlarda hizmetin verildiği yerlerde herhangi bir yıkım uygulaması yapılmamaktadır"

MEVZUAT GEREĞİ TEBLİGAT GÖNDERİLMEMEKTEDİR

Tebligat gelmeden yıkım yapıldığı iddiasına ise, 'Yıkılan binaların yasal olarak sahipleri veya kiracıları olmadığı için mevzuat gereği yazılı bir tebligat gönderememektedir. Bu nedenle tebligat sözlü ve otogara asılan büyük afişlerle yapılmaktadır" açıklaması yapıldı.

Kaynak: DHA