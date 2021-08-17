Otogarda yarım kiloya yakın metamfetamin ile yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otogarda yarım kiloya yakın metamfetamin ile yakalandılar

Otogarda yarım kiloya yakın metamfetamin ile yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda ikisi yabancı uyruklu 3 kişi otogarda yaklaşık yarım kilo metamfetamin ile yakalandı.

Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda ikisi yabancı uyruklu 3 kişi otogarda yaklaşık yarım kilo metamfetamin ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Otogarda durumundan şüphelendikleri 2'si yabancı uyruklu 3 şahsı durdurarak bavullarında arama yapan ekipler şahısların bavullarının birinde 496.02 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayın ardından yabancı uyruklu şahıslardan Abdolrahman T., Hejratollah S. ve Zahra T., 'uyuşturucu madde ticareti' yapma suçlaması ile gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Demir Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Yener Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Şahan Gökbakar
Spor Mert Günok Mesut Özil Merve Çoban Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otogarda yarım kiloya yakın metamfetamin ile yakalandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 13:53:33. #1.14#

title